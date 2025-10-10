Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 10 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El proyecto de la primera fase de la ronda Norte, la planificación eléctrica en la provincia con la zona Norte fuera y los detalles del Magno Vía Crucis de Córdoba abren la información de la jornada

Córdoba Trazado de la futura Ronda Norte

Córdoba Trazado de la futura Ronda Norte / AJGONZALEZ / COR

Córdoba

Tras la decisión de la Junta de Andalucía de soterrar los restos, ya se conoce el proyecto de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba cuya obra empezará en la glorieta del Hipercor. Estos son todos los detalles de la nueva vía que contará con más de 600 metros y cuatro carriles. Por otro lado, el Norte de la provincia se ha quedado fuera de la planificación eléctrica desde ahora al año 2030 anunciada por el Gobierno central, aunque sí se han confirmado otros proyectos menores en Córdoba. Y en tercer lugar, ponemos desde ya el foco informativo en el Magno Vía Crucis de Córdoba, en el que más de una treintena de imágenes de la capital y provincia dejarán ver su esplendor en un recorrido histórico por las calles de Córdoba. Te dejamos todos los detalles de esta cita.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Internacional

Ocio

