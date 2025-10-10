Tras la decisión de la Junta de Andalucía de soterrar los restos, ya se conoce el proyecto de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba cuya obra empezará en la glorieta del Hipercor. Estos son todos los detalles de la nueva vía que contará con más de 600 metros y cuatro carriles. Por otro lado, el Norte de la provincia se ha quedado fuera de la planificación eléctrica desde ahora al año 2030 anunciada por el Gobierno central, aunque sí se han confirmado otros proyectos menores en Córdoba. Y en tercer lugar, ponemos desde ya el foco informativo en el Magno Vía Crucis de Córdoba, en el que más de una treintena de imágenes de la capital y provincia dejarán ver su esplendor en un recorrido histórico por las calles de Córdoba. Te dejamos todos los detalles de esta cita.

Además, destacamos estas otras noticias:

