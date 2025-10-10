La actualidad del viernes 10 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El proyecto de la primera fase de la ronda Norte, la planificación eléctrica en la provincia con la zona Norte fuera y los detalles del Magno Vía Crucis de Córdoba abren la información de la jornada
Tras la decisión de la Junta de Andalucía de soterrar los restos, ya se conoce el proyecto de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba cuya obra empezará en la glorieta del Hipercor. Estos son todos los detalles de la nueva vía que contará con más de 600 metros y cuatro carriles. Por otro lado, el Norte de la provincia se ha quedado fuera de la planificación eléctrica desde ahora al año 2030 anunciada por el Gobierno central, aunque sí se han confirmado otros proyectos menores en Córdoba. Y en tercer lugar, ponemos desde ya el foco informativo en el Magno Vía Crucis de Córdoba, en el que más de una treintena de imágenes de la capital y provincia dejarán ver su esplendor en un recorrido histórico por las calles de Córdoba. Te dejamos todos los detalles de esta cita.
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- El norte de la provincia de Córdoba se queda fuera de la planificación eléctrica hasta 2030
- Magno en imágenes, magno en espíritu: los 34 pasos, el relato, los detalles, las salidas, las entradas en carrera oficial...
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Fomento iniciará la obra de la ronda Norte por la glorieta del Hipercor mientras amplía las excavaciones en la Arruzafilla
- Las mujeres centran el debate del Pleno de Córdoba: pulseras antimaltrato, mamografías y 25N
- El PP aprueba en solitario su rebaja fiscal para 2026 y rechaza las 37 enmiendas de PSOE y Hacemos Córdoba
- El PP crea una oficina 'antiokupación' y pone en marcha una web para asesorar a los afectados en Córdoba
- Asaenec alerta del aumento de los problemas de salud mental en los jóvenes de Córdoba
- Parte del primer premio de la Lotería Nacional cae en el Carrefour Zahira de Córdoba
Provincia
- Bruselas pide investigar la situación de dos españoles, uno de ellos cordobés, detenidos en Guinea Ecuatorial
- El nuevo parque comercial de Palma del Río abrirá sus puertas para el puente de diciembre
- Montoro, última parada de las ferias de Córdoba
Andalucía
- Moreno amplía la auditoría a todos los cribados de cáncer y creará unidades de refuerzo de mama y colon
Internacional
Ocio
- Conciertos, magia, artesanía y feria completan una agenda de fin de semana marcada por el Magno Vía Crucis
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros