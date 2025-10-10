Las Tendillas, la Cruz del Rastro y el entorno de la Cruz Roja, puntos de concentración de público en el Magno Vía Crucis

La plaza de Las Tendillas, la Cruz del Rastro y el entorno de la calle San Vicente de Paúl (donde se ubica el hospital de la Cruz Roja) son los tres puntos donde la Policía Local de Córdoba prevé que este sábado podrían registrarse las mayores concentraciones de público durante el Magno Vía Crucis y por ello ha activado un «dispositivo especial» para atenderlos, según avanzó ayer Juan Díaz, el responsable del cuerpo.

A preguntas de los periodistas durante la visita al Centro de Coordinación Operativa de seguridad (Cecop) y al Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), instalados en la comisaría de la Policía Nacional en Doctor Fleming, Juan Díaz hizo referencia a la complejidad del evento, detallando que a las 14.50 horas sale la primera hermandad, Nuestro Padre de la Oración en el Huerto de Cabra, desde el barrio de Huerta de la Reina, y a partir de ese momento y hasta las 16.30 horas harán lo propio 10 hermandades. Entre estas se hallan El Rescatado, «que arrastra a bastante gente», y La O, desde la iglesia de la Aurora en Fátima. «Tenemos que tener planes especiales de tráfico para esas hermandades», comentó.

Previsión de afluencia

Las previsiones apuntan que el evento atraerá a 150.000 personas en 12 horas de celebración, ya que finalizará en torno a las 2.50 horas de mañana domingo, con la entrada de La O en la iglesia de la Aurora. El jefe de la Policía Local indicó que el pico de afluencia máxima se espera sobre las 18.30 horas, cuando comienza la carrera oficial.

Juan Díaz destacó el control de aforos que realizará la Policía. De este modo, recordó que «tenemos previstos 212 agentes para el operativo». De ellos, 30 actuarán en un primer anillo, otros 50, en el segundo, y otros 27 circularán en tres furgonetas para «abrir embudos que se puedan dar» en zonas de concentración de público.

Respecto a los anillos perimetrales establecidos para evitar aglomeraciones, indicó que el primero se localizará en la Mezquita Catedral. A las 15.00 horas, el Patio de los Naranjos cerrará al público, a las 16.30 horas volverá a abrir y el primer anillo se cerrará cuando el patio, que puede albergar a 1.700 personas, esté lleno. A medida que los asistentes continúen desplazándose, la Policía Local desplegará el segundo anillo, con objeto de evitar masificaciones.