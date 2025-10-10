Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios Sociales pone en marcha el innovador proyecto ‘Círculo de Cuidados’ de atención integral a domicilio

Esta primera experiencia piloto cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 13 auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que atenderá a 38 usuarios dependientes

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, en la rueda de prensa.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, en la rueda de prensa. / RAFAEL MELLADO

Diario CÓRDOBA

La delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado a los vecinos del distrito sureste de Cañero su nuevo proyecto piloto de ayuda y atención integral a domicilio ‘Círculo de Cuidados. Cuidamos de ti’, en colaboración con la empresa Atende.

El proyecto, pionero en Andalucía, se basa en el conocimiento pleno de los casos para mejorar la eficiencia y eficacia del servicio, personalizando las necesidades de cada usuario. Ellos mismos participan activamente en las reuniones semanales con el equipo de auxiliares para organizar y planificar su propio caso, adaptándose a las circunstancias que les puedan surgir.

‘Cuidamos de ti’ se basa en el modelo holandés Buurtzorg, un programa de innovación social que, desde la perspectiva de la Atención Integral Centrada en la Persona, consigue mejorar la calidad de vida y bienestar de los usuarios. El proyecto contempla un conocimiento de la historia personal, de las necesidades, las costumbres y singularidades de los usuarios y sus familiares, para trabajar desde una mayor confianza, no solo en las tareas domésticas, sino también acompañando a los usuarios a consultas médicas o a realizar cualquier gestión dentro y fuera del barrio, en el horario que sea necesario.

En esta primera experiencia piloto hay un equipo multidisciplinar formado por 13 auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que atenderá a 38 usuarios dependientes a partir del 20 octubre.

Para la teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, “este proyecto marca un antes y un después en una de las ramas de trabajo fundamentales de nuestra delegación. Ayudar y acompañar de una forma tan personalizada a los cordobeses que lo necesitan aporta un plus de cercanía a este servicio que, si funciona, llevaremos a más barrios de la ciudad”.

