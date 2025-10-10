Así será la nueva ronda Norte de Córdoba

El proyecto de la ronda Norte, cuya obra la Junta prevé iniciar este otoño, abarca 600 metros de carretera entre las glorietas del Hipercor y Carrefour La Sierra y supondrá construir una vía con cuatro carriles que deje a una lado a la avenida de la Arruzafilla como vía de servicio. A la espera de saber cómo influirá el aumento de cota que se aplicará sobre el proyecto original para salvar los restos encontrados, el proyecto, se entiende, no dista de lo ya aprobado.

En cuanto a la carretera en sí, tendrá cuatro carriles, dos por sentido (separados por una mediana), más un quinto de servicio, que será la actual Arruzafilla. Además, contará con carril bici en uno de los lados y un promontorio elevado junto a la carretera. En esa joroba se plantarán árboles y quedará en altura para reducir las molestias que pueda causar el tráfico. En este caso, desde las viviendas habrá acera, línea de aparcamiento, vía de servicio-Arruzafilla, un trozo más de acera, el carril bici, el promontorio y la carretera.

Trazado de la primera fase de la ronde Norte de Córdoba. / Ramón Azañón

La glorieta del Hipercor

Una de las intervenciones más importantes será la que se haga en la glorieta del Hipercor, denominada María de Maeztu, que además se llevará la primera parte de los trabajos. Es la conexión entre las rondas de Poniente y Norte y tendrá dos niveles, en este caso, la A-3050 (la de Poniente) pasará por debajo. Se contará con más espacio para diseñar las rampas en la A-3050 antes de llegar a las intersecciones.

La conexión entre las avenidas de la Arruzafilla y del Brillante se seguirá haciendo mediante una glorieta partida, que es lo que hay ahora. A esa altura, la avenida del Brillante tendrá dos carriles por sentido y serán los carriles exteriores los que sirvan para ir bien hacia la Arruzafilla bien hacia Escultor Fernández Márquez. Hasta aquí llegaría la primera fase de la ronda Norte y a la altura de la calle Teruel, paralela a Escultor Fernández Márquez, empezaría la segunda fase, que no cuenta todavía con proyecto.