La Policía Nacional desplegará en torno a 1.000 efectivos en el Magno Vía Crucis de Córdoba

La Policía Nacional en Córdoba desplegará durante el Magno Vía Crucis en torno a un millar de efectivos, distribuidos en todas las fases que conforman el dispositivo, el cual ha sido preparado a conciencia y para cuya confección se han mantenido múltiples reuniones con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Córdoba, con las hermandades implicadas y con otros organismos e instituciones participantes en el dispositivo como son la Subdelegación del Gobierno y el propio Ayuntamiento.

Se trata de un dispositivo específico de la Policía Nacional que abarcará todo el evento y donde se ha requerido la adopción de un dispositivo multidisciplinar tanto para garantizar el correcto desarrollo del mismo, desde el punto de vista de los movimientos de importantes flujos de masas hacia el centro urbano, como en lo relativo a un incremento de la actividad preventiva y de reacción en toda la ciudad.

El dispositivo viene a dar respuesta a la necesidad de organizar los recursos propios de la Policía Nacional, al mismo tiempo que se establezcan medidas de coordinación tanto con la organización del evento como con los demás servicios públicos involucrados como son Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, el Ayuntamiento de Córdoba así como seguridad privada.

Protección integral

Es un dispositivo policial en el que se parte de la Instrucción 2/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad relativas al Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (Pppra), en relación con el fortalecimiento de las medidas de seguridad al encontrase España en un Nivel 4 (Riesgo Alto) del referido Plan, y por ello se destaca como misión prioritaria, el velar por la protección integral de los asistentes, la seguridad de los participantes y la garantía del orden público en todo momento. Esta labor será esencial para que el evento se desarrolle con total normalidad, sin incidentes y con respeto a las normas de convivencia ciudadana.

Celebración de la junta local de seguridad con motivo del Vía Crucis Magno. En la imagen, Juan Díaz, jefe de la Policía Local / Manuel Murillo

El mismo sábado día 11, el dispositivo policial se iniciará desde primera hora de la mañana, donde también se constituirá el Centro de Coordinación Operativa (Cecor), ubicado en dependencias de la Policía Nacional, compuesto por representantes de los diferentes cuerpos policiales e instituciones que participan, garantizando con ello la total coordinación y cooperación.

Prevención y vigilancia por tierra y aire

El despliegue policial permitirá que las procesiones discurran con normalidad y poder detectar cualquier incidente, dando una primera respuesta al mismo. Se realizarán requisas preventivas de control de masas en las zonas que se requieran, se establecerán puntos tanto de protección estática como dinámica en los lugares de celebración de los actos, para con ello prevenir y llegado el caso, reprimir cualquier acto vandálico y/o delictivo que pudieran sufrir los asistentes.

Dentro de este despliegue policial, especialmente relevante es el establecimiento de diferentes sectores de actuación –aquellas zonas que por diversos motivos tengan una especial consideración- que estarán a cargo de las unidades especiales de Orden Público, que son las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), cuyos efectivos se encargaran de evitar cualquier situación de riesgo.

Tanto el mismo día como en los días previos, los equipos de Subsuelo y Guías Caninos, realizarán labores de requisas con reconocimientos preventivos, tanto en vía pública como en alcantarillado, túneles y colectores, los primeros y los segundos en la inspección de zonas sensibles, examinando cualquier paquete, mochila, contenedor o mobiliario urbano.

La Policía emplea los drones para labores de vigilancia en eventos. / MANUEL MURILLO

El dispositivo cuenta también con una vigilancia aérea, con la presencia de los drones, a cargo de la Unidad Aérea de la Policía Nacional con que evitará el vuelo de aeronaves o drones en zonas de alta concentración de público, que no contasen con autorización, así como tendrá una función clave de apoyo táctico preventivo, identificando riesgos anticipados y facilitando la coordinación de recursos en tiempo real.

También se activará un dispositivo especial de Delincuencia Urbana, para prevenir y reaccionar ante posibles delitos contra las personas y/o contra el patrimonio (hurtos y robos), dado el elevado número de personas que se congregarán en el centro de la ciudad, y especialmente en las entradas y salidas de los templos así como en los recorridos procesionales, además de reforzar la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (Odac) en previsión de un aumento puntual de denuncias relacionadas.

También como aspecto importante en la prevención, son los consejos a la ciudadanía a través de la Unidad de Participación Ciudadana la cual hace un llamamiento a la responsabilidad de todos, donde se pueden evitar serios problemas con pequeños gestos, como llevar a los niños controlados en todo momento o incluso apuntarles un teléfono de contacto en el brazo o en la mano, así como también no correr y no gritar. Hay que ser conscientes de que la seguridad es cosa de todos y en el caso de que cualquier persona sea víctima o testigo de un delito, debe llamar inmediatamente a la Policía Nacional a través del 091 o utilizando la app AlertCops, además de poder ponerlo en conocimiento inmediato de los agentes allí presentes en todo el dispositivo.

Reparto de las unidades

En total, entre los efectivos policiales de la Comisaría Provincial de Córdoba, de la Comisaría Provincial de Sevilla, de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental y de otros destinados en diferentes provincias como Cádiz y Huelva, el dispositivo rondará los 1000 efectivos policiales, distribuidos en las diferentes fases por las que está formado, prestados por la UIP, UPR, GOR, Guías Caninos, Subsuelo Protección Ambiental, Unidad Aérea, TEDAX-NRBQ, enlaces en el CECOR y todo el personal disponible de las Brigadas Provinciales de Córdoba, ya sean de Seguridad Ciudadana, Información, Policía Judicial y Extranjería y Fronteras, todo ello supervisado por la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental con sede en Sevilla.