Los Patios en Navidad contarán este año con un accésit de participación de 24.000 euros

La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba aprobará las primeras bases para la edición de este año de los Patios en Navidad 2025. Será la primera vez que esta cita contará con una normativa específica, un paso que da el equipo de gobierno para reforzar "uno de los buques insignia" de la delegación que dirige Julián Urbano. El concejal recordó este viernes que es un compromiso de alcalde, José María Bellido, mejorar esta actividad que va creciendo año tras año.

Los Patios en Navidad abrirán este año un total de 12 días. Serán todos los fines de semana, de viernes a domingo, de diciembre: del 5 al 7, 12 al 14 , 19 al 21 y 26 al 28. El horario de apertura irá desde las 17 a las 21 horas. Desde la Delegación de Fiestas se complementará la apertura de estos recintos con actividades paralelas en el programa de Navidad que ya se está confeccionando. Este año, como avanzó Diario CÓRDOBA y con motivo de su 20º aniversario, los patios participantes contarán con 24.000 euros de accésit de participación y podrán participar un máximo de 60 patios. Urbano explicó que, en caso de superar ese número, se dará prioridad a los patios que participaron en el Concurso de Patios 2025.

Publicación en el BOP

La presentación de las solicitudes para participar en Patios en Navidad será los 5 días siguientes a que se publiquen en el BOP. Se espera que eso suceda pronto una vez que se aprueben las bases en la junta de gobierno local de la próxima semana. La idea es contar cuanto antes con los participantes para poder organizar las rutas y publicitarlas, dijo Urbano, que destacó el importante esfuerzo municipal por desestacionalizar los patios y que los visitantes pudieran verlos en otra época del año distinta a la primavera. y En último lugar, el delegado agradeció a la Asociación Amigos de los Patios y Claveles y Gitanillas su colaboración permanente. "Sin ellos no sería posible", concluyó.