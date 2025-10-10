Las obras para urbanizar el parque empresarial junto a la Base Logística se licitarán de nuevo con un presupuesto mayor

La junta de compensación de los terrenos de La Rinconada, anexos a las parcelas donde se levantará la Base Logística del Ejército de Tierra, en Córdoba capital, y donde está previsto levantar un gran parque empresarial, volverá a licitar las obras de urbanización de los terrenos. Los trabajos salieron a licitación en junio de este mismo año, después de que en mayo se aprobara por unanimidad el pliego de condiciones que debía regir el procedimiento. A mediados de julio, se dio a conocer que se habían presentado siete ofertas para hacerse con los trabajos, que de salida tenían un presupuesto base de en torno a 38 millones de euros, más el 21% de IVA, es decir, 46 millones de euros.

Ese presupuesto, según ha podido saber este periódico, se aumentará y esa es la clave de los que trabajos vayan a volver a licitarse. Según han concretado fuentes de la junta de compensanción, el proyecto se colgó en abril con los precios de ese momento y ahora se ha detectado que, en algunos casos, hay desfases de hasta el 20% con los valores actuales del mercado. Esto es lo que ha propiciado el cambio.

Las mismas fuentes aseguran que no supondrá un retraso excesivo en los plazos, pues se activará la urgencia para el proceso, reduciendo esos tiempos a la mitad. Teniendo en cuenta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), apertura de sobres y elección de la oferta más ventajosa, se espera que las obras puedan estar ajudicadas para la primera quincena de noviembre.

Las obras

La empresa que finalmente se haga con el contrato deberá urbanizar los terrenos del parque empresarial que irá junta a la Base y cuyos servicios urbanísticos surtirán a los propios edificios del edificio militar. Los terrenos de la Base, cabe recordar, ya están urbanizados y vallados, a la espera de engancharse a los servicios (como luz y agua) que preste el propio parque una vez estén urbanizados.

La urbanización del parque no será la única obra que habrá que desarrollar en el terreno. En total, son seis proyectos que se van a licitar de manera independiente. El primero, el de más entidad, es el ya citad, con una duración prevista de 36 meses. También deberá encargarse el enlace con la carretera (7,6 millones); una subestación de 80 megavatios que se licitará por ocho millones; el proyecto de abastecimiento y saneamiento, la instalación de las tuberías, que eso llegará hasta Alcolea y que costará otros ocho millones; la construcción de un depósito que se va a colocar en un cerro enfrente de la Base, que son 3,5 millones, y una depuradora que va a dar servicio no solo a la urbanización, sino al polígono del Aceite y al Cerro de los Ángeles, que costará otros 3,5 millones.