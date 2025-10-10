Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 10 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Concierto de Rosario Flores
La icónica cantante reconocida por su inconfundible estilo que fusiona flamenco, pop, ritmos latinos regresa a los escenarios con Universo de Ley una celebración de más de tres décadas de trayectoria artística y en la que además se promociona su más reciente trabajo discográfico y que da título a la gira. Un homenaje a sus raíces y un recorrido por sus grandes éxitos reinterpretados junto a artistas destacados de la música en español.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
21.00 horas.
Música
Recital flamenco de José Muñoz ‘El Toto’
La Peña Fosforito invita a la actuación del cantaor José Muñoz El Toto, acompañado de José María Lorite El Macareno, a la guitarra. Entrada gratuita hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Taberna Beatillas.
Plaza Beatillas.
21.30 horas.
Festival de magia
‘Magicians. La magia de los campeones’
El teatro Góngora acoge la exhibición de magos españoles con galardones internacionales Adrián Carratalá, Mag Marín y Katerina, bajo la dirección de Santiago de Retes, El precio de las localidades son 19 € (entresuelo); 24 € (butaca).
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María, 10.
20.00 horas.
Qurtubajazz
Actuación de Martha High & The soul cookers
Martha High cantó en el escenario con James Brown durante 30 años y fue su vocalista femenina más veterana. En la actualidad, sigue realizando giras por todo el mundo con su grupo The Soul Cookers y como vocalista de la banda de Maceo Parker, otro acólito desde hace mucho tiempo del Padrino del Soul.
CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.
Niños
Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’
El ciclo La hora del cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Alcolea (17.30) y Norte (18.00), a cargo de Máximo Ortega y Pilar Nicolás, respectivamente. La asistencia es libre hasta cubrir el aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Alcolea/ Norte.
Varias.
17.30 y 18.00 horas.
Orquesta de Córdoba
Concierto ‘Influencia poética’
La Orquesta de Córdoba ofrece este concierto acompañados por la pianista Judith Jáuregui, y bajo la dirección de Salvador Vázquez. El programa estará compuesto por Pavana para una infanta difunta, de Maurice Ravel; Noche en los jardines de España, de Manuel de Falla, y Cuadros de una exposición, de Modest Mússorgski. Localidades de 10 a 23 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Música
Concierto de la banda Tierra Santa
La leyenda del heavy metal en español llega a Córdoba con su esperado Tour «Un viaje épico», una gira que celebra la fuerza, la historia y la pasión que han marcado su carrera.
CÓRDOBA. Sala M100.
Chinales, 18.
21.00 horas.
Cine
Proyección de ‘Hola, Muchacho’
Se proyectará esta película dirigida por Ana Mariscal en 1961 y ambientada en el actual Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella, 5.
18.00 horas.
