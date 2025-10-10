Los hoteles de Córdoba superarán el 81% de ocupación en el puente de octubre, por encima de la media andaluza

Los establecimientos hoteleros de Córdoba superarán el 81% de ocupación en el puente de octubre, por encima de la media andaluza. La comunidad autónoma prevé superar el grado de ocupación del 77,4% del viernes 10 de octubre al domingo 12 de octubre, una fecha en la que la región recibirá más de 1.170 vuelos con 210.000 asientos. Así lo señala el informe de previsiones elaborado por la Oficina del Dato de la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía. Para el resto de las provincias, se prevén que alcancen más del 70% de ocupación, una cifra que previsiblemente aumentará ante las reservas de última hora.

Según ha informado la Junta de Andalucía, la provincia cordobesa destaca igualmente respecto a las viviendas de uso turístico (VUT), ya que se estima que se ocuparan el 72,7% de las plazas ofertadas, el mayor porcentaje tras Sevilla, donde se prevé que se alcance la ocupación más elevada, un 77,2%, mientras la media andaluza se sitúa en el 48,3%. Se da la circunstancia de que en Córdoba capital, el puente coincide con la celebración del Magno Vía Crucis que atraerá a un gran número de visitantes.

En cuanto a la percepción de los empresarios, el 83,6% de los empresarios andaluces afirman que los resultados serán iguales o mejores a los registrados en el puente del 12 de octubre de años anteriores. En este sentido, el grado de ocupación esperado en los alojamientos rurales de Andalucía será del 43,5%.

Por último, sobre los aeropuertos andaluces, Andalucía recibirá un total de 1.173 vuelos, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al mismo período del año anterior. Se ofertarán así más de 210.000 asientos, un 6,2% más que en 2024. Destaca la oferta nacional con más de 59.570 plazas, junto a las llegadas del Reino Unido (43.800) y Alemania (15.690).