La Embajada de Dinamarca visita las plantas de Emacsa para conocer el modelo de gestión del ciclo del agua

Representantes de la Embajada de Dinamarca en España han visitado este viernes las instalaciones de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) con el objetivo de conocer su modelo de gestión del ciclo integral del agua y "buscar posibles líneas de colaboración en materia de sostenibilidad e innovación hídrica".

La delegación danesa, encabezada por Holger Suhr, miembro del Cuerpo Diplomático de la Embajada de Dinamarca en España, y Bruno Durá, integrante del Water Technology Advisory Team del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, ha recorrido la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Villa Azul y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Golondrina, para conocer los procesos de captación, tratamiento y depuración que garantizan la calidad y sostenibilidad del agua en Córdoba.

Durante la visita, la delegación ha estado acompañada por el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola; la directora-gerente, María Teresa Carrillo, así como por técnicos de la empresa, con quienes han intercambiado experiencias y conocimientos sobre gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Colaboración iniciada en 2024

Esta visita se enmarca en la colaboración iniciada a principios de 2024 entre Emacsa y representantes del sector del agua en Dinamarca. En junio de ese mismo año, Córdoba acogió una jornada organizada para fomentar el intercambio de experiencias y el desarrollo de sinergias en materia de innovación y sostenibilidad hídrica.

Holger Suhr cuenta con más de diez años de experiencia en el sector público del agua en Dinamarca, donde ha sido jefe de Planta de Tratamiento de Aguas en Copenhague. Actualmente forma parte de la iniciativa Water Technology Advisory, impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, cuyo objetivo es establecer redes de cooperación con actores europeos del sector del agua.

La elección de Emacsa como destino de esta visita responde al reconocimiento internacional que la empresa municipal ha alcanzado como referente en la gestión del ciclo urbano del agua en España, motivo por el cual la delegación danesa busca estrechar lazos y avanzar en posibles colaboraciones en el ámbito de la tecnología y la gestión hídrica.