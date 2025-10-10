Dos centros para una «seguridad absoluta» en el Magno Vía Crucis de Córdoba

La comisaría de la Policía Nacional ubicada en la avenida de Doctor Fleming alberga los centros de coordinación Cecop y Cecopal, donde las fuerzas de seguridad, bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios y municipales trabajarán este sábado en el desarrollo del Magno Vía Crucis de Córdoba.

Se trata de «un dispositivo doble» donde se integran el Centro de Coordinación Operativa de seguridad (Cecop), dirigido por la Policía Nacional,y el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para la organización y el desarrollo del evento, según describió ayer el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Esta celebración religiosa recibirá, previsiblemente, a 150.000 asistentes y el objetivo de las administraciones públicas que colaboran en ella es lograr «una seguridad absoluta», ha afirmado este viernes la subdelegada del Gobierno, Ana López.

Ambos responsables han visitado el Cecop y el Cecopal, acompañados por representantesde las diferentes instituciones y de los servicios que participarán en el dispositivo. La jefa de la Policía Nacional en Córdoba, Dolores López, les explicó el funcionamiento de estas salas de control.

En líneas generales, la labor recuerda a la desarrollada en Semana Santa desde el Centro de Recepción de Visitantes, anexo a la carrera oficial de las procesiones. Así, el Cecop está conformado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la Policía Local (participan dos de sus agentes). En este centro se tomarán las decisiones que afecten a la seguridad pública y se visionarán las imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública, una tarea esta última que solo puede efectuar la Policía Nacional.

Dos salas en un edificio

En cuanto a la actuación del Cecopal, el alcalde ha detallado que coordinará diferentes aspectos relativos a las 33 hermandades que, con 34 pasos, participarán en el Magno Vía Crucis, como los recorridos y el cumplimiento de los horarios. Además, vigilará las posibles incidencias en la movilidad y operará en otras cuestiones como el control de aforos y accesos de acuerdo con el plan establecido por la Policía Local. Estos agentes contarán con la colaboración de seguridad privada.

Por otra parte, en el Cecopal se integran servicios como los de limpieza o los sanitarios, con la inclusión de Cruz Roja y del 061, y el alcalde señaló ayer que este centro asume la organización del evento y la situación de pre emergencia de Protección Civil.

José María Bellido ha puesto en valor la instalación de Cecop y Cecopal en el mismo edificio, ya que estarán próximos y, «en caso de que sea necesario, estaremos todos integrados», ha manifestado.

Entre otras ideas, ha subrayado que el Magno Vía Crucis «es un gran evento de ciudad, pero también requiere un esfuerzo enorme por parte de todos». Por ello, ha coincidido con Ana López en rogar «encarecidamente» a la ciudadanía «que sigamos al pie de la letra las indicaciones que se nos den» por parte de las fuerzas de seguridad.