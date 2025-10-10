Las calles de San Andrés, abarrotadas en el último traslado previo al Vía Crucis Magno

El último traslado previo al Magno Vía Crucis de Córdoba, el del Cristo de los Afligidos de Puente Genial, a la Casa Hermandad de la Esperanza, ha colapsado las calles de San Andrés la noche de este viernes. El eje del Realejo, San Pablo y la calle San Fernando han llenado de coches y viandantes que han acudido a contemplar el recorrido desde la parroquia. Los cordobeses ya tienen ganas de ver las imágenes en las calles de la ciudad.

A las 21.00 horas comenzó el solemne traslado de Jesús de los Afligidos de Puente Genil, desde la parroquia de San Andrés hasta la Casa Hermandad de la Esperanza, en la calle Escañuela, desde donde saldrá este sábado con destino a la Catedral. El traslado contó con el acompañamiento musical de la Camerata de la Agrupación Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Una vez finalizado, se celebró la subida al paso con numerosa presencia de público. Así se cerraron los actos a pie de calle en la víspera del Magno Via Crucis.

De cara a mañana, la plaza de Las Tendillas, la Cruz del Rastro y el entorno de la calle San Vicente de Paúl (donde se ubica el hospital de la Cruz Roja) son los tres puntos donde la Policía Local de Córdoba prevé que podrían registrarse las mayores concentraciones de público durante el Magno Vía Crucis y por ello ha activado un «dispositivo especial» para atenderlos, integrado por 1.400 agentes que velarán por la seguridad.