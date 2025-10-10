El Ayuntamiento de Córdoba contrata a cien desempleados para trabajos de mantenimiento y pintura de colegios

El Ayuntamiento de Córdoba contrató a 100 personas mayores de 45 años desempleados para trabajos de mantenimiento de edificios municipales y espacios públicos a través de un programa de empleo de la Junta de Andalucía, Andalucía Activa, para el fomento del empleo en los municipios mayores de 50.000 habitantes. El programa ha contado con un presupuesto de 2,3 millones, de los que 1,8 millones los ha puesto el Ayuntamiento. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, hizo este viernes balance del programa de subvenciones para fomentar la inserción laboral de personas desempleadas en el ámbito local, diseñado para ayudar a personas desempleadas a adquirir experiencia laboral. "Ha sido un programa muy rentable y positivo; estamos muy satisfechos de haberlo ejecutado y estamos a la espera de la nueva convocatoria", resumió el edil del PP.

El responsable de Infraestructuras señaló las dos vertientes del Andalucía Activa. Una primera vertiente social que permitió la contratación de 100 mayores de 45 años durante 6 meses en jornada completa; y otra vertiente pública que permitió cumplir los objetivos de mantenimiento de edificios públicos y mobiliario urbano que se habían fijado "superando incluso las expectativas".

Trabajos en toda la ciudad

En concreto, las contrataciones se han hecho desde el 4 de diciembre del 2024 hasta el 20 de octubre de 2025 y se ha procedido a la contratación de 6 administrativos, 4 vigilantes, 2 conductores, 8 oficiales electricistas, 6 oficiales albañiles, 2 oficiales herreros, 28 pintores, 43 peones y dos mozos de carga. En total se contrataron, 18 mujeres y 82 hombres y entre los trabajos que se han llevado a cabo destacan el pintado de 22 colegios en su exterior y en el interior como el colegio Colón, Andalucía, Virgen de la Esperanza, Condesa de las Quemadas, preescolar Cruz de Juárez, Obispo Osio, Aduana, Alcalde Pedro Barbudo, Los Califas, Cronista Rey Díaz y Santos Mártires. Además se han pintado otros edificios municipales como el centro cívico de Lepanto, la Biblioteca Central, Huertas de Tejavana, Museo Taurino, Zoo de Córdoba, Alcázar, los Baños Califales o el Palacio de Orive, entre otros. Además, se han acometido trabajos en el mobiliario urbano en plazas públicas, como el pintado de pérgolas como la de la plaza de la Marina Española y bancos de toda la ciudad, y se ha sustituido vallado de vía pública como los del Parque Cruz Conde y los Olivos Borrachos. Por último, se han hecho trabajos de herrería para sustituir 1,5 kilómetros de la llamada malla gallinera.