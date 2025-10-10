Meteorología
Sin atisbo de lluvia y con temperaturas agradables: así será el tiempo para el Magno Vía Crucis de Córdoba
La Aemet apunta a un 0% de precipitaciones en una jornada con máximas de hasta 29 grados
El tiempo permitirá a los cofrades disfrutar este sábado 11 de octubre del Magno Vía Crucis que se celebrará en Córdoba capital. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no hay ninguna probabilidad de que llueva en la jornada, por lo que se podrá salir a la calle con la total tranquilidad de que las precipitaciones no estropearán las procesiones. Se espera, eso sí, que los cielos estén parcialmente nublados prácticamente todo el día.
En cuanto a las temperaturas, serán agradables, e incluso algo altas para la época. La Aemet pronostica mínimas de 15 grados y máximas que rozarán los 30 sin llegar a rebasarlos, quedándose en picos de 29 grados.
Domingo y lunes
Para el resto de días de este puente, la situación será muy parecida. Las probabilidades de precipitación también son nulas para la jornada dominical, con temperaturas que escalarán hasta los 30 grados de máxima y los 15 de mínima.
El lunes, cuando comenzarán algunos traslados de titulares a sus templos, la probabilidad de lluvia se eleva al 20-25%, un porcentaje escaso. Las temperaturas serán similares a las del domingo, mínimas de 15 y máximas de 30.
De Jerusalén a la tradición: evolución del Vía Crucis
El Vía Crucis es una devoción cristiana que tiene sus raíces en los primeros peregrinajes a Jerusalén, donde los fieles recorrían los pasos de Jesús hacia el Calvario. Con el tiempo, esta práctica fue adaptada en Europa para que los fieles pudieran vivir espiritualmente la Pasión sin viajar a tierra santa.
Culto y devoción al beato dominico Fray Álvaro de Córdoba
En 2023 se celebró el sexto centenario de la fundación del convento de Santo Domingo del Monte O Scala Coeli, en consonancia con el auge de los dominicos a finales del siglo XIV, y este año se conmemora la instalación del primer Vía Crucis de occidente en el cenobio situado en el Alcor de la Sierra.
Ambiente en los templos
En el día previo al Magno Vía Crucis que se celebrará en Córdoba, muchos cordobeses han aprovechado la mañana de este viernes para visitar las iglesias abiertas y contemplar con tranquilidad las imágenes que procesionarán mañana. La basílica de San Pedro, San Francisco, San Agustín, San Lorenzo, Santa Marina, San Andrés, Santiago o La parroquia de la Paz (San Basilio) han sido algunas de las que han abierto sus puertas permitiendo acceder a todo el mundo a ver las imágenes ya subidas en los tronos y los pasos.
