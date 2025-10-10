Sin atisbo de lluvia y con temperaturas agradables: así será el tiempo para el Magno Vía Crucis de Córdoba

El tiempo permitirá a los cofrades disfrutar este sábado 11 de octubre del Magno Vía Crucis que se celebrará en Córdoba capital. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no hay ninguna probabilidad de que llueva en la jornada, por lo que se podrá salir a la calle con la total tranquilidad de que las precipitaciones no estropearán las procesiones. Se espera, eso sí, que los cielos estén parcialmente nublados prácticamente todo el día.

En cuanto a las temperaturas, serán agradables, e incluso algo altas para la época. La Aemet pronostica mínimas de 15 grados y máximas que rozarán los 30 sin llegar a rebasarlos, quedándose en picos de 29 grados.

Domingo y lunes

Para el resto de días de este puente, la situación será muy parecida. Las probabilidades de precipitación también son nulas para la jornada dominical, con temperaturas que escalarán hasta los 30 grados de máxima y los 15 de mínima.

El lunes, cuando comenzarán algunos traslados de titulares a sus templos, la probabilidad de lluvia se eleva al 20-25%, un porcentaje escaso. Las temperaturas serán similares a las del domingo, mínimas de 15 y máximas de 30.

Nuestro Padre Jesús de la Columna de Lucena ya está en la iglesia San Francisco / Chencho Martínez Fotogalería de Jesús de la Columna, de Lucena Nuestro Padre Jesús de la Columna de Lucena ya está en la iglesia San Francisco

De Jerusalén a la tradición: evolución del Vía Crucis El Vía Crucis es una devoción cristiana que tiene sus raíces en los primeros peregrinajes a Jerusalén, donde los fieles recorrían los pasos de Jesús hacia el Calvario. Con el tiempo, esta práctica fue adaptada en Europa para que los fieles pudieran vivir espiritualmente la Pasión sin viajar a tierra santa. Lea aquí completo el artículo del Libro del Magno Vía Cruicis de Diario CÓRDOBA

Nuestro Padre Jesús en la Columna de Priego de Córdoba ya está en la basílica de San Pedro / Chencho Martínez Galería de Jesús en la Columna, de Priego Nuestro Padre Jesús en la Columna de Priego de Córdoba ya está en la basílica de San Pedro.

Culto y devoción al beato dominico Fray Álvaro de Córdoba En 2023 se celebró el sexto centenario de la fundación del convento de Santo Domingo del Monte O Scala Coeli, en consonancia con el auge de los dominicos a finales del siglo XIV, y este año se conmemora la instalación del primer Vía Crucis de occidente en el cenobio situado en el Alcor de la Sierra. Lee aquí completo este artículo del Libro del Magno Vía Crucis de Diario CÓRDOBA.