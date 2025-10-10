Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorología

Sin atisbo de lluvia y con temperaturas agradables: así será el tiempo para el Magno Vía Crucis de Córdoba

La Aemet apunta a un 0% de precipitaciones en una jornada con máximas de hasta 29 grados

Cristo de la columna de Lucena, en San Francisco.

Cristo de la columna de Lucena, en San Francisco. / Chencho Martínez

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El tiempo permitirá a los cofrades disfrutar este sábado 11 de octubre del Magno Vía Crucis que se celebrará en Córdoba capital. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no hay ninguna probabilidad de que llueva en la jornada, por lo que se podrá salir a la calle con la total tranquilidad de que las precipitaciones no estropearán las procesiones. Se espera, eso sí, que los cielos estén parcialmente nublados prácticamente todo el día.

En cuanto a las temperaturas, serán agradables, e incluso algo altas para la época. La Aemet pronostica mínimas de 15 grados y máximas que rozarán los 30 sin llegar a rebasarlos, quedándose en picos de 29 grados.

Domingo y lunes

Para el resto de días de este puente, la situación será muy parecida. Las probabilidades de precipitación también son nulas para la jornada dominical, con temperaturas que escalarán hasta los 30 grados de máxima y los 15 de mínima.

El lunes, cuando comenzarán algunos traslados de titulares a sus templos, la probabilidad de lluvia se eleva al 20-25%, un porcentaje escaso. Las temperaturas serán similares a las del domingo, mínimas de 15 y máximas de 30.

TEMAS

