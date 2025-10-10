Más de 60 editoriales se dan cita en el Festival Internacional de Juegos de Córdoba

El Festival Internacional de Juegos de Córdoba ha abierto este viernes sus puertas en el Palacio de la Merced hasta el domingo para su vigésima edición. La cita cuenta con más de setenta editoriales y empresas nacionales e internacionales, además de una carpa exterior para ampliar su capacidad de visitantes.

En su apertura, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes ha destacado «la importancia de este evento, que ha sabido hacerse un hueco destacado en la agenda cultural de Córdoba en la época otoñal».

Salvador Fuentes durante la inauguración. / VÍCTOR CASTRO

Fuentes ha recordado que la edición contará con invitados internacionales como Francois Rouzé, creador de Room 25, que presenta su nuevo título Asterix &Co y Yohan Goh, coautor de Odin y ganador del premio As d’Or, que «dan muestra del prestigio y la proyección» del mismo. «Y esto es fruto de la tenacidad, ilusión y trabajo de la Asociación Cultural Jugamos Tod@s, que no han impulsado una feria más, han sostenido un espacio para que el juego evolucione, para que crezcan nuevas ideas y para que Córdoba sea un punto de encuentro lúdico de referencia».

El máximo representante de la institución provincial ha destacado también durante su intervención al «valor del juego como experiencia educativa, forma de socialización, estímulo creativo, descanso necesario y expresión de libertad».

Inauguración de la 20ª edición del Festival Internacional de Juegos de Córdoba / Víctor Castro

El evento cuenta con espacios dedicados a demostraciones, torneos, partidas de rol, mesas abiertas y encuentros con creadores. Del mismo modo, presenta un juego de mesa conmemorativo diseñado por un autor cordobés, y financiado por la Diputación de Córdoba, junto a una revista especial que repasa la historia de estas dos décadas. Todo con el objetivo de «despertar, contagiar y fortalecer a la comunidad», ha resumido Fuentes.