Datos del Colegio de Arquitectos
Las viviendas proyectadas en Córdoba para su construcción se desploman más de un 40% hasta septiembre
Los visados para VPO caen más de un 55% con apenas 124 autorizaciones en lo que va de año
El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba ha ofrecido esta mañana los datos relativos al visado de viviendas para su construcción en la provincia de Córdoba, actualizados hasta septiembre de este mismo año. Analizando estos nueve meses, de enero a septiembre, el desplome de estos visados es evidente. En concreto, se ha pasado de 1.035 viviendas autorizadas para su obra entre enero y septiembre de 2024 a apenas 610 en el mismo periodo de este año, lo que supone una caída de un 41,06%.
El descenso se percibe en los dos regímenes de comercialización, libre y protegida, aunque la segunda cae mucho más. Según los datos del Colegio de Arquitectos, en estos tres trimestres se han visado para su construcción apenas 124 viviendas de protección oficial, cuando en el mismo periodo de 2024 fueron casi 280, por lo que la caída supera el 55%. En cuanto a la libre, cae cerca de un 36%, pasando de 759 autorizaciones entre enero y septiembre y de 2024 a 486 este ejercicio.
Datos del tercer trimestre
Atendiendo únicamente a los datos más actualizados, los del tercer trimestre (y teniendo en cuenta que agosto es mes inhábil en el Colegio de Arquitectos), los visados han caído un 57,43%, pasando de 296 a 126. Sí se visó más VPO, pero fueron apenas cuatro, aunque también es cierto que en el mismo periodo de 2024 no se visó ni una. La libre fue la que provocó la caída estrepitosa, pasando de 296 visados en 2024 a 122 este año.
En lo que va de año, y si se mira trimestre por trimestre, en todos ellos se han cosechado peores datos que en 2024. También es cierto que en el último trimestre del año pasado es cuando más viviendas se visaron, aunque tendrían que correr mucho las cifras para poder, como mínimo, igualarlas.
Protagonismo de la capital
Como es habital, gran parte de los visados, por no decir la mayoría, se emitieron para vivienda a construir en Córdoba capital. En lo que va de año, en la ciudad se han visado 261 viviendas libres y 120 VPO. El único municipio donde también se ha autorizado vivienda protegida ha sido Montoro, con cuatro visados. Algunas localidades donde también destaca el número de visados (no por ser alto, sino por la ausencia en el resto de autorizaciones) son La Carlota (26), Pozoblanco (14), Fuente Palmera (13), Puente Genil (13), Baena (11) y La Rambla (10).
