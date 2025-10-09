La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La planificación eléctrica del Gobierno para la provincia, las obras de la Junta en la ronda Norte de Córdoba y la aprobación de la rebaja fiscal en el pleno abren el boletín vespertino
El boletín informativo de hoy está marcado por tres noticias importantes en clave local y provincia. En primer lugar, hoy se ha conocido que el Norte de la provincia se ha quedado fuera de la planificación eléctrica desde ahora al año 2030 anunciada por el Gobierno central. El documento incluye otros proyectos menores y menos demandados para Córdoba. Por otra parte, las obras de la ronda Norte de competencia regional comenzarán por la glorieta María de Maeztu para continuar, de forma paralela, con las excavaciones en los restos arqueológicos hallados en la Arruzafilla. Por último, te contamos que en el Pleno de octubre que se celebra hoy el Gobierno local ha aprobado en solitario rebajas fiscales para el año que viene, rechazando así más de una treintena de enmiendas de los grupos de izquierdas.
- El norte de la provincia de Córdoba se queda fuera de la planificación eléctrica hasta 2030
- Fomento iniciará la obra de la ronda Norte por la glorieta del Hipercor mientras amplía las excavaciones en la Arruzafilla
- El PP aprueba en solitario su rebaja fiscal para 2026 y rechaza las 37 enmiendas de PSOE y Hacemos Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El PP crea una oficina 'antiokupación' y pone en marcha una web para asesorar a los afectados en Córdoba
- Bronca en el Pleno de Córdoba por la solución de la Junta de Andalucía a la ronda Norte
- Indra solicita a Urbanismo permiso para instalar su fábrica de radares en Las Quemadas
- Colas para viajar con el Imserso antes del 'boom' de jubilaciones: "Si no van a sacar las plazas suficientes, que lo quiten"
- Asaenec alerta del aumento de los problemas de salud mental en los jóvenes de Córdoba
- Condenado a 16 años de cárcel el acusado del asesinato en Platero Pedro de Bares
Provincia
- Nueva operación contra el narcotráfico en Córdoba: tres detenidos en varios registros en Peñarroya-Pueblonuevo
- Piden prisión para una vecina de Almodóvar del Río y para dos constructores por una casa ilegal
Andalucía
- Moreno amplía la auditoría a todos los cribados de cáncer y creará unidades de refuerzo de mama y colon
Internacional
- El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás abre la esperanza para el final de la guerra en Gaza
Ocio
- Conciertos, magia, artesanía y feria completan una agenda de fin de semana marcada por el Magno Vía Crucis
Sucesos
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros