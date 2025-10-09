Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La planificación eléctrica del Gobierno para la provincia, las obras de la Junta en la ronda Norte de Córdoba y la aprobación de la rebaja fiscal en el pleno abren el boletín vespertino

Glorieta por la que comenzarán las obras de la ronda Norte.

Glorieta por la que comenzarán las obras de la ronda Norte.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El boletín informativo de hoy está marcado por tres noticias importantes en clave local y provincia. En primer lugar, hoy se ha conocido que el Norte de la provincia se ha quedado fuera de la planificación eléctrica desde ahora al año 2030 anunciada por el Gobierno central. El documento incluye otros proyectos menores y menos demandados para Córdoba. Por otra parte, las obras de la ronda Norte de competencia regional comenzarán por la glorieta María de Maeztu para continuar, de forma paralela, con las excavaciones en los restos arqueológicos hallados en la Arruzafilla. Por último, te contamos que en el Pleno de octubre que se celebra hoy el Gobierno local ha aprobado en solitario rebajas fiscales para el año que viene, rechazando así más de una treintena de enmiendas de los grupos de izquierdas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Internacional

Ocio

Sucesos

TEMAS

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
  3. Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
  4. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  5. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  6. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  7. Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros

