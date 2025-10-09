El boletín informativo de hoy está marcado por tres noticias importantes en clave local y provincia. En primer lugar, hoy se ha conocido que el Norte de la provincia se ha quedado fuera de la planificación eléctrica desde ahora al año 2030 anunciada por el Gobierno central. El documento incluye otros proyectos menores y menos demandados para Córdoba. Por otra parte, las obras de la ronda Norte de competencia regional comenzarán por la glorieta María de Maeztu para continuar, de forma paralela, con las excavaciones en los restos arqueológicos hallados en la Arruzafilla. Por último, te contamos que en el Pleno de octubre que se celebra hoy el Gobierno local ha aprobado en solitario rebajas fiscales para el año que viene, rechazando así más de una treintena de enmiendas de los grupos de izquierdas.

