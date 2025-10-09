El sector turístico se prepara para un fin de semana de gran afluencia en Córdoba coincidiendo con Día de la Hispanidad. Los hoteles de la capital rozan ya el lleno el día del Magno Vía Crucis, pero las reservas bajan para el resto del puente. Esta es la noticia que abre la crónica del día que se completa con otros asuntos. Por otra parte, la Junta ya ha tomado una decisión sobre las obras de la ronda Norte tras las catas arqueológicas. Finalmente, elevará la cota de la vía, soterrará los restos y se mantendrá el trazado previsto. Por último, seguimos atentos a la dimisión de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía en plena crisis por los cribados, mientras se celebraban concentraciones de centenares de personas en lugares como Córdoba y Sevilla.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Magno Vía Crucis

Provincia

Andalucía

Cultura