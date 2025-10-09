Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 9 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La ocupación hotelera en el puente, coincidiendo con el Magno Vía Crucis; la decisión de la Junta sobre los restos de la ronda Norte y la dimisión de la consejera de Salud por la crisis de los cribados abren la crónica del día

Montaje palcos carrera oficial de Vía Crucis Magno

Montaje palcos carrera oficial de Vía Crucis Magno / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El sector turístico se prepara para un fin de semana de gran afluencia en Córdoba coincidiendo con Día de la Hispanidad. Los hoteles de la capital rozan ya el lleno el día del Magno Vía Crucis, pero las reservas bajan para el resto del puente. Esta es la noticia que abre la crónica del día que se completa con otros asuntos. Por otra parte, la Junta ya ha tomado una decisión sobre las obras de la ronda Norte tras las catas arqueológicas. Finalmente, elevará la cota de la vía, soterrará los restos y se mantendrá el trazado previsto. Por último, seguimos atentos a la dimisión de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía en plena crisis por los cribados, mientras se celebraban concentraciones de centenares de personas en lugares como Córdoba y Sevilla.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Magno Vía Crucis

Provincia

Andalucía

Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  3. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  4. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  5. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  6. Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
  7. Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
  8. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 9 de octubre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 9 de octubre de 2025

Expertos analizan la importancia del Magno Vía Crucis de Córdoba en una publicación monográfica

Expertos analizan la importancia del Magno Vía Crucis de Córdoba en una publicación monográfica

¿Qué tiempo hará para el Magno Vía Crucis de Córdoba?

¿Qué tiempo hará para el Magno Vía Crucis de Córdoba?

Los hoteles de Córdoba rozan el lleno para el día del Magno Vía Crucis, pero las reservas caen el resto del puente

Los hoteles de Córdoba rozan el lleno para el día del Magno Vía Crucis, pero las reservas caen el resto del puente

La Junta opta por elevar la cota de la ronda Norte, soterrar los restos y mantener el trazado original

La Junta opta por elevar la cota de la ronda Norte, soterrar los restos y mantener el trazado original

Abre el plazo de inscripción al Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba, que incorpora una modalidad de IA

Abre el plazo de inscripción al Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba, que incorpora una modalidad de IA

Medio Ambiente inaugura la exposición ‘Los Habitantes del Zoo’ para celebrar el Día Mundial de los Animales

Medio Ambiente inaugura la exposición ‘Los Habitantes del Zoo’ para celebrar el Día Mundial de los Animales
Tracking Pixel Contents