La actualidad del jueves 9 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La ocupación hotelera en el puente, coincidiendo con el Magno Vía Crucis; la decisión de la Junta sobre los restos de la ronda Norte y la dimisión de la consejera de Salud por la crisis de los cribados abren la crónica del día
El sector turístico se prepara para un fin de semana de gran afluencia en Córdoba coincidiendo con Día de la Hispanidad. Los hoteles de la capital rozan ya el lleno el día del Magno Vía Crucis, pero las reservas bajan para el resto del puente. Esta es la noticia que abre la crónica del día que se completa con otros asuntos. Por otra parte, la Junta ya ha tomado una decisión sobre las obras de la ronda Norte tras las catas arqueológicas. Finalmente, elevará la cota de la vía, soterrará los restos y se mantendrá el trazado previsto. Por último, seguimos atentos a la dimisión de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía en plena crisis por los cribados, mientras se celebraban concentraciones de centenares de personas en lugares como Córdoba y Sevilla.
- Los hoteles de Córdoba rozan el lleno para el día del Vía Crucis, pero las reservas caen el resto del puente
- La Junta opta por elevar la cota de la ronda Norte, soterrar los restos y mantener el trazado original
- La grave crisis en los cribados de cáncer fuerza la dimisión de la consejera de Salud de Andalucía
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Cientos de cordobeses salen a la calle ante la crisis de los cribados de cáncer: "Nuestra vida no puede esperar"
- El Cabildo remite a Cultura la primera fase del proyecto de restauración de la Mezquita-Catedral tras el incendio
- Jóvenes en busca de su primera oportunidad y empresas en busca de fontaneros o electricistas
- A Benidorm por 50 euros: arrancan las reservas del Imserso en Córdoba marcadas por la «escasez» de plazas
Magno Vía Crucis
- ¿Qué tiempo hará para el Magno Vía Crucis de Córdoba?
- Expertos analizan la importancia del Magno Vía Crucis de Córdoba en una publicación monográfica
- Así será el centro neurálgico de la seguridad del Magno Vía Crucis de Córdoba
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento reserva dos grandes explanadas para estacionar el día del Magno Vía Crucis de Córdoba
Provincia
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
- Inaugurado un centro de formación de Soldadura y Calderería para un nuevo ciclo formativo en Dos Torres
Andalucía
- Salud centra en el Virgen del Rocío de Sevilla la crisis del cribado de cáncer y realizará 1.800 pruebas a afectadas
Cultura
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes