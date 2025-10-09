¿Qué tiempo hará para el Magno Vía Crucis de Córdoba?

El próximo sábado, Córdoba acogerá el Magno Vía Crucis, un evento en el que participarán más de una treintena de hermandades de toda la provincia y que, todo apunta, será multitudinario. Por eso no es raro que los cofrades vayan a estar pendientes del cielo o, al menos, de las webs meteorológicas para conocer la previsión de la jornada. Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todo apunta a que la jornada podrá transcurrir con plena normalidad en lo que al tiempo se refiere.

La Aemet descarta las lluvias para este sábado 11 de octubre en la capital, con temperaturas relativamente altas para la época del año. En este caso, Meteorología tan solo apunta a un 5% de probabilidad de precipitaciones para el sábado a partir de las 12.00 horas por lo que, si el panorama no cambia mucho, el agua no será protagonista del evento cofrade.

El termómetro

En cuanto a las temperaturas, serán agradables tirando a altas para ser casi mediados de octubre. Según la Aemet, la mínima será de 16 grados, mientras que las máximas podrían rozar los 30, quedándose en 29. Para el lunes, primera jornada con traslados de pasos que regresarán a sus templos, la situación será muy parecida, aunque la probabilidad de lluvia llegará al 25%. En este caso, las mínimas serán de 14 y las máximas podrán llegar a los 30.