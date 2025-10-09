Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parte del primer premio de la Lotería Nacional cae en el Carrefour Zahira de Córdoba

El número premiado ha sido el 76.348 dotado con 300.000 euros al número

Administración de Loterías número 26 de Córdoba, ubicada en el centro comercial Carrefour Zahira.

Administración de Loterías número 26 de Córdoba, ubicada en el centro comercial Carrefour Zahira. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Lotería Nacional vuelve a repartir suerte en Córdoba. Parte del primer premio del sorteo del jueves, dotado con de 300.000 euros por número, ha recaído en la capital cordobesa, en concreto en al menos un boleto comprado en el Carrefour Zahira.

El número premiado ha sido el 76.348 y el décimo ha sido consignado en la Administración de Loterías número 26 de Córdoba, ubicada en el centro comercial Carrefour Zahira de Córdoba capital.

Además de en Córdoba, también ha habido acertantes en otros puntos de España como Munera (Albacete), Badajoz, Cornellà de Llobregat (Barcelona), Algeciras (Cádiz), Jaén, Úbeda (Jaén), Logroño (La Rioja), Argana Alta-Arrecife (Las Palmas), Cistierna (León), Madrid, Málaga y Constantina (Sevilla).

