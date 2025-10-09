El número de interesados que compiten por cada vivienda en alquiler en Córdoba crece un 34%

Las viviendas en alquiler anunciadas en la provincia de Córdoba en el portal Idealista recibieron una media de 14 contactos en el tercer trimestre de 2025 antes de que el anuncio desapareciera, esto supone un aumento de un 35% en el interés de las ofertas respecto al mismo periodo en 2024 (11 contactos). En la capital, las cifras coinciden con el global de la provincia, según ha informado el portal inmobiliario en una nota de prensa.

Asimismo, en el global nacional, los anuncios de viviendas en alquiler publicados en idealista recibieron una media de 35 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 13% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 31 contactos, el estudio de Idealista.

Según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, “llevamos años advirtiendo sobre la gravedad del problema del alquiler y el peligroso aumento de la competencia entre familias. Sorprende que, en vez de aplicar soluciones reales, el Gobierno persevera en políticas ineficaces que agravan la crisis y excluyen a miles de ciudadanos del mercado de alquiler. Un análisis serio revela que la falta de oferta sumada a la creciente competencia solo empuja aún más los precios hacia arriba y condena a cada vez más hogares a la imposibilidad de acceder a una vivienda. Como dijimos entonces, la situación no mejora: el agua sigue subiendo”.

Diferencia entre ciudades

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Bilbao (49%), seguido de Palma (22%), Alicante (19%), Málaga (13%) y Sevilla (12%). En Madrid la competencia ha crecido un 4%, mientras que el incremento ha sido menor en Valencia (3%) y San Sebastián (2%). Barcelona es el único gran mercado en el que la competencia se ha reducido (-3%). El grupo de 6 capitales en las que el volumen de competidores por anuncio se ha reducido se completa con Ceuta (-31%), Cáceres (-9%), Las Palmas de Gran Canaria (-3%), Lugo (-2%) y A Coruña (-2%).

En 10 capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%. Se trata de las ciudades de Lleida (84%), Burgos (81%), Logroño (76%), Ciudad Real (75%), Melilla (74%), Teruel (59%), Palencia (55%), Cuenca (54%), Badajoz (54%) y Zamora (51%).

Asimismo, el fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Palma es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 62 familias por cada anuncio. Le siguen Barcelona (58), Madrid (46), Bilbao (42), Málaga (33) y Valencia (32). Por debajo de estas cifras se sitúan San Sebastián (31), Alicante (31) y Sevilla (30). Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 106 contactos. Le siguen Vitoria (73 familias), Pamplona (72), Lleida (63) y Zaragoza (62).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 8 contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz y Ceuta (11 en ambos casos).