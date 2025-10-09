Las mujeres centran el debate del Pleno de Córdoba: pulseras antimaltrato, mamografías y 25N

Las mujeres han centrado tres de las siete mociones que se debatieron este jueves en el salón de plenos, pero ninguna de ellas concitó la unanimidad, en un ambiente marcadamente preelectoral. El Partido Popular propuso dos de ellas: una en apoyo del talento profesional femenino y otra sobre la crisis de las pulseras antimaltrato, que replicó la disputa de los dos partidos en el Congreso de los Diputados y trajo a Capitulares el problema de las mamografías del SAS. PSOE y Hacemos Córdoba, de manera conjunta, promovieron la tercera moción sobre mujeres para la celebración del 25N, Día internacional para la erradicación de las violencias machistas, que fue respaldada por todos los partidos a excepción de Vox, que niega la violencia machista.

Sistema Cometa versus mamografías

Con los votos a favor de Vox y en contra los de los grupos municipales de la izquierda, el PP aprobó una moción para exigir al Gobierno central que depure responsabilidades por los fallos en el sistema Cometa, que gestiona las conocidas pulseras antimaltrato, que "han dejado desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género", expuso Marián Aguilar, delegada de Igualdad que cifró en una veintena las cordobesas afectadas por este problema. El debate de la moción, que también pide la ejecución de una auditoría urgente respecto a lo ocurrido en el Ministerio de Igualdad y la asunción de responsabilidades de la ministra Ana Redondo, convirtió el salón de plenos en caja de resonancia del Congreso y en una suerte de los "y tú más" que sobrevoló de una bancada a otra como dagas voladoras.

Los socialistas y Hacemos Córdoba salpicaron su discurso en el debate sobre las pulseras antimaltrato con referencias explícitas a la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía, que ayer mismo ocasionó la salida de la consejera de Salud, Rocío Hernández, del Ejecutivo andaluz y el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de acometer "una profunda reestructuración de todo el sistema sanitario". Irene Ruiz, de Hacemos, lamentó no haber visto el miércoles a las concejales del PP en la concentración por el problema de las mamografías. "Cuánta hipocresía, piden al Gobierno central lo que ustedes no se aplican", dijo para ceñir el problema de los cribados en 46 casos, frente a "las víctimas reales y fallecidas" en el del cribado del cáncer de mama. El concejal de PSOE, José Antonio Romero, redundó en "la hipocresía" y en "la política carroñera del PP" y pidió disculpas a las mujeres que han sufrido los problemas en los fallos detectados en el sistema Cometa. Por contra, arremetió contra la gestión del Gobierno andaluz en el caso de las mamografías y extendió las responsabilidades a los tres exconsejeros andaluces de Sanidad. "Queremos saber cuántas mujeres han perdido una mama y el señor Moreno Bonilla debe dimitir por ser el responsable por los recortes a la sanidad pública", afirmó Romero.

Los populares respondieron al PSOE que el presidente andaluz ha dado la cara y pedido perdón a los andaluces: "Claro, que se debe mejorar el SAS y claro que lamento el fallo de los cribados por eso ha salido el propio presidente Juanma Moreno a pedir perdón, pero todavía estamos esperando a que salga Pedro Sánchez para hablar de las pulseras", concluyó diciendo Aguilar.

25N

También salió adelante, después de un profundo debate, la moción conjunta de PSOE y Hacemos Córdoba en apoyo a la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres y por el Día Internacional 25N para la erradicación de las violencias machistas, que apoyó el PP. "Nuestra fuerza es la movilización y la mejor manera de rebatir los bulos", aseguró Elena Vega, portavoz de la plataforma, que pidió en el salón de plenos a las instituciones un posicionamiento firme frente a quienes niegan la violencia machista. La representante reclamó un protocolo de actuación contra agresiones a mujeres en locales de ocio nocturno, así como participar en la evaluación de los recursos del Pacto de Estado y alertó sobre el peligro de quienes quieren devolver a las mujeres "a las cavernas". Asimismo, las mujeres de la plataforma solicitó sobre todo que se atienda la emergencia habitacional, porque es el primer recurso que necesitan las víctimas para acabar con su situación.

Elena Vega, portavoz de la Plataforma contra la Violencia Machista. / IRINA MARZO

Alicia Moya, del PSOE, comenzó su defensa de la moción recordando las 1.324 mujeres asesinadas desde que hay registros en 2003 y 29 solo este año. La edil subrayó los avances dados con el nuevo Pacto contra la violencia machista y el aumento presupuestario que conlleva. Por eso, instó al Ayuntamiento de Córdoba a invertir hasta el último euro en la lucha contra esta lacra y en su prevención. La concejala socialista reclamó al gobierno de Belido recuperar el programa Agente Tutor, que trabajaba con los jóvenes sobre aspectos como los riesgos de internet o violencias machistas, que se ha reducido a abordar temas de seguridad vial.

Rafael Saco, de Vox, ridiculizó la moción, "un copia y pega de años anteriores", dijo, y de los efectos que tendrá contra la violencia machista. En la línea negacionista que defiende este partido cuestionó al feminismo, que "cuesta millones y está diseñado para pagar cargos y no para proteger a las víctimas", aseguró. El edil dijo que votaría en contra de la moción porque quiere "proteger a todas las víctimas sin importar su sexo" y lamentó que la izquierda no quiera apoyar el concepto de violencia intrafamiliar porque "no da titulares ni subvenciones". Por último, criticó al Gobierno central por el gasto en las políticas de lucha contra la violencia de género, a pesar de que "la situación sigue siendo la misma", los problemas ocasionados por la ley Montero o los fallos de las pulseras antimaltrato que no han llevado a dimitir a la ministra de Igualdad.

Irene Ruiz, de Hacemos Córdoba, por su parte, defendió la necesidad de que el Ayuntamiento participe en el 25N, una jornada para confirmar el compromiso político e institucional con las mujeres. "La violencia contra las mujeres existe y tiene causas estructurales; negarla no es libertad de opinión es una irresponsabilidad y un claro maltrato a las mujeres por invisibilizar su dolor". La concejala criticó al PP por "recortar presupuestos de igualdad y ceder ante la presión de Vox" en algunas comunidades.

Por su parte, la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, mostró el compromiso "real" del gobierno de Bellido con la lucha contra la violencia machista, que se ha materializado en una subida del presupuesto de un 13,7% de la Delegación de Igualdad. "Estaremos con las mujeres, siempre que no se haga un uso partidista de esta lucha -señaló la concejala del PP--. Apoyamos la moción por empatía con las víctimas y para que no haya ninguna más".

Lo que se aprueba en la moción

Con la moción aprobada, el Pleno se compromete a visualizar en la fachada del Ayuntamiento de Córdoba la bandera contra las violencias machistas, realizando la izada de la misma la primera semana de noviembre y llevar cabo los 5 minutos de paro en la puerta del Ayuntamiento el día 25 de Noviembre a la 12h.

Además, se espera que el Ayuntamiento encargue un estudio sobre violencia machista en el ámbito educativo, especialmente para población de educación secundaria de nuestra localidad con el fin de abordar problemas concretos y prevenir o atajar violencias machistas. Asimismo, se comprometen a elaborar protocolos de actuación contra las agresiones sexuales en los locales de negocio nocturno y que se cree una mesa de trabajo, integrada por representantes de la institución y el movimiento asociativo de mujeres, con el fin de abordar la prioridad de las víctimas de violencia de género en la adjudicación de viviendas de protección oficial, como contempla el Pacto de Estado y la Ley Integral.

Por otro lado, la moción elaborada por la Plataforma contra la Violencia Machista pedía a la Corporación municipal junto con los colectivos de mujeres que evaluasen el destino de los recursos económicos del pacto de estado y sean mostrados públicamente para el acceso al asociacionismo, dotando así mismo la transparencia a su ejecución, y que los cinco soportes publicitarios (conocidos como mupis) instalados en su día para concienciar sobre la violencia de género, vuelvan a usarse para ese fin.

Por último, el Ayuntamiento solicitará al Gobierno central que aumente un 3% las transferencias destinadas a los ayuntamientos para la lucha contra la violencia de género y que los fondos del pacto de estado también puedan servir de ayuda directa a las víctimas en caso de emergencia, y para cubrir necesidades básicas. Asimismo, se pide al Gobierno de Pedro Sánchez que no elimine las competencias en materia de violencia de género del partido judicial de Lucena, ya que supondrá un perjuicio para las mujeres víctimas ya que tendrán que trasladarse a Córdoba capital y perderán el recurso de proximidad del órgano judicial.

Moción por la conciliación

Por último, los populares aprobaron en solitario una moción en apoyo del talento profesional femenino que insta al Gobierno de España a garantizar los recursos necesarios, la formación y el acompañamiento que permitan el desarrollo de programas efectivos para el fomento del talento profesional femenino, así como a establecer una mayor y mejor coordinación entre los ministerios de Economía, Igualdad, Hacienda, Educación, Inclusión y Transformación Digital con el objetivo de facilitar una financiación accesible, una conciliación real, menos burocracia y más visibilidad de las mujeres en el ámbito laboral, empresarial y del emprendimiento.

La izquierda justificó su voto porque las exigencias del PP se limitaban al Gobierno central, y no implicaban ni a la Junta de Andalucía, ni al propio Ayuntamiento, que recordaron sigue adolenciendo de Plan de Igualdad.