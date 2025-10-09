Sucesos
Muere un cordobés en Málaga al sufrir un accidente de moto tras impactar con un perro
El incidente ha tenido lugar a primera hora de la mañana y también ha fallecido el acompañante
Un cordobés de 43 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico producido esta mañana en la avenida de Velázquez (MA-21) de Málaga capital, donde se encontraba por motivos laborales. También ha fallecido el ocupante del vehículo. Según testigos del accidente, chocaron con un perro cuando iban circulando y perdieron el control de la moto.
Según ha informado el Área de Seguidad del Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, los hechos han tenido lugar sobre las 06.55 horas en la citada vía. Según testigos del accidente, chocaron con un perro cuando iban circulando y perdieron el control de la moto.
El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido avisos alertando del accidente. De inmediato, han dado aviso a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y 061.
Tras el suceso, según ha señalado el Área de Seguridad del Consistorio, la vía permanece cortada varias hora en sentido a Torremolinos, a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeropuerto. Actualmente el tráfico ya está abierto y se han despejado las colas que se produjeron durante toda la mañana.
