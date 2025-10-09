Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Policía Local

Investigado un varón al atropellar a una niña y darse a la fuga en Campo de la Verdad

El siniestro tuvo lugar este martes y los agentes investigan las causas del mismo

Imagen de recurso del barrio del Campo de la Verdad.

Imagen de recurso del barrio del Campo de la Verdad. / FRANCISCO GONZÁLEZ

EFE

La Policía Local de Córdoba ha investigado a un hombre acusado de atropellar con su vehículo en la tarde del martes a una niña y darse a la fuga en el Campo de la Verdad, en Córdoba capital.

Según han informado fuentes de la investigación y ha adelantado 'Cordópolis', el suceso tuvo lugar sobre las 18.30 horas del martes en la calle Arrabal del Sur, cuando el vehículo atropelló a la menor, por causas que se investigan.

Al respecto, testigos han señalado que era una niña de menos de dos años, a la vez que el conductor se dio a la fuga tras el atropello, quedando herida la menor.

No obstante, los agentes de Policía Local localizaron posteriormente al conductor del coche y le realizaron el test de alcohol y drogas, dando resultado negativo y es investigado por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial. La Policía Nacional también acudió a los avisos de los testigos ante los hechos.

