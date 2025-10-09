Indra solicita a Urbanismo permiso para instalar su fábrica de radares en Las Quemadas

Indra Sistemas SA ha solicitado a la Gerencia de Urbanismo la calificación ambiental de la actividad de ensamblajes de componentes eléctricos en la calle Simón Carpintero, la parcela del polígono de las Quemadas donde quiere abrir su fábrica de radares. El conglomerado de Defensa ya cuenta con presencia en Córdoba, con el centro tecnológico de Deuser en Tecnocórdoba, pero se espera que su presencia en la capital cordobesa se refuerce con otro centro más de trabajo. Para el que ahora solicita permiso a la GMU es una planta de 13.686 metros cuadrados donde fabricará radares de uso civil y militar y antenas.

La compañía tecnológica quiere poner en marcha, por un lado, una línea de producción dedicada a la fabricación de radares de vigilancia espacial, a la que se sumarían otras líneas de producción. La segunda sede que Indra quiere abrir en Córdoba estará centrada en el desarrollo de infraestructuras mecánicas avanzadas, como centros de mando y control dedicados a la defensa aérea, la inteligencia de señales o la artillería antiaérea. Las previsiones de Indra Group pasan por invertir en Córdoba 56 millones de euros en los próximos dos años y crear en torno a 250 puestos de trabajo en torno al proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

20 días de exposición pública

El edicto que se ha publicado este jueves en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba dictamina que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de Presidencia 297/1995 de 19 de diciembre, así como artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se debe hacer público por espacio de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente notificación, durante los cuáles el expediente estará expuesto al público en la Oficina de Actividades de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Para poder consultar el expediente se debe pedir cita previa en este enlace.

El radar Nemus de Indra ha sido probado con éxito en la defensa contra drones en el carro de combate Leopard 2A4. / CÓRDOBA

Radar Nemus

En concreto, se espera que la fábrica cordobesa construya el Nemus, "un radar compacto de barrido electrónico activo (AESA) en banda S, diseñado específicamente para plataformas y sistemas terrestres. Sus capacidades lo sitúan en la vanguardia de la defensa activa: detecta, rastrea y clasifica amenazas como misiles anticarro, proyectiles de alta velocidad, lanzagranadas y drones, incluso de pequeño tamaño". El radar de Indra ha sido probado con éxito en la defensa contra drones en el carro de combate Leopard 2A4.