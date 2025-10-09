Todas las imágenes de la provincia ya esperan en los templos para el Magno Vía Crucis

Todas las imágenes de la provincia ya se encuentran en los templos de la ciudad a la espera de su participación en el Magno Vía Crucis. Las imágenes, que reflejan siglos de tradición y devoción, han sido cuidadosamente trasladadas y distribuidas en varios templos de la capital para su preparación antes de la procesión.

Entre las imágenes más representativas que ya se encuentran en la capital destacan Nuestro Padre Jesús de la Columna (Priego de Córdoba), Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espinas (Fernán Núñez), Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro (El Carpio), la Virgen de las Angustias (Montoro), el Cristo de la Expiración (La Rambla), el Cristo de Zacatecas (Montilla), Nuestro Padre Jesús Caído (Aguilar de la Frontera), el Señor de los Afligidos (Puente Genil), el Cristo de la Caridad (Pozoblanco) y el Santísimo Cristo de las Aguas (Palma del Río).

Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas de Fernán Núñez ya está en la iglesia de San Pedro / Chencho Martínez

Estas imágenes están distribuidas en templos emblemáticos como la Catedral, la basílica de San Pedro, la iglesia de San Agustín o las parroquias de San José y Espíritu Santo, San Fernando, San Miguel, San Andrés y San Francisco y San Eulogio..

Desde estos lugares, las imágenes partirán en sus respectivos pasos para integrarse en el recorrido oficial del Magno Vía Crucis, que recorrerá las calles principales de la ciudad y congregará a miles de fieles en el entorno de la Mezquita- Catedral.

La llegada de estas imágenes marca el inicio de las vísperas del Magno Vía Crucis, un acto que reunirá a hermandades de la capital y la provincia en una histórica manifestación de fe, patrimonio y devoción popular.