Cofradías
Todas las imágenes de la provincia ya esperan en los templos para el Magno Vía Crucis
Entre las últimas en llegar se encuentra el Cristo de la Expiración de La Rambla
Todas las imágenes de la provincia ya se encuentran en los templos de la ciudad a la espera de su participación en el Magno Vía Crucis. Las imágenes, que reflejan siglos de tradición y devoción, han sido cuidadosamente trasladadas y distribuidas en varios templos de la capital para su preparación antes de la procesión.
Entre las imágenes más representativas que ya se encuentran en la capital destacan Nuestro Padre Jesús de la Columna (Priego de Córdoba), Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espinas (Fernán Núñez), Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro (El Carpio), la Virgen de las Angustias (Montoro), el Cristo de la Expiración (La Rambla), el Cristo de Zacatecas (Montilla), Nuestro Padre Jesús Caído (Aguilar de la Frontera), el Señor de los Afligidos (Puente Genil), el Cristo de la Caridad (Pozoblanco) y el Santísimo Cristo de las Aguas (Palma del Río).
Estas imágenes están distribuidas en templos emblemáticos como la Catedral, la basílica de San Pedro, la iglesia de San Agustín o las parroquias de San José y Espíritu Santo, San Fernando, San Miguel, San Andrés y San Francisco y San Eulogio..
Desde estos lugares, las imágenes partirán en sus respectivos pasos para integrarse en el recorrido oficial del Magno Vía Crucis, que recorrerá las calles principales de la ciudad y congregará a miles de fieles en el entorno de la Mezquita- Catedral.
La llegada de estas imágenes marca el inicio de las vísperas del Magno Vía Crucis, un acto que reunirá a hermandades de la capital y la provincia en una histórica manifestación de fe, patrimonio y devoción popular.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros