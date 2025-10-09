Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cofradías

Todas las imágenes de la provincia ya esperan en los templos para el Magno Vía Crucis

Entre las últimas en llegar se encuentra el Cristo de la Expiración de La Rambla

La Expiración de La Rambla y la Oración en el Huerto de Cabra

La Expiración de La Rambla y la Oración en el Huerto de Cabra

Chencho Martínez

Francisco Mellado

Córdoba

Todas las imágenes de la provincia ya se encuentran en los templos de la ciudad a la espera de su participación en el Magno Vía Crucis. Las imágenes, que reflejan siglos de tradición y devoción, han sido cuidadosamente trasladadas y distribuidas en varios templos de la capital para su preparación antes de la procesión.

Entre las imágenes más representativas que ya se encuentran en la capital destacan Nuestro Padre Jesús de la Columna (Priego de Córdoba), Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espinas (Fernán Núñez), Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro (El Carpio), la Virgen de las Angustias (Montoro), el Cristo de la Expiración (La Rambla), el Cristo de Zacatecas (Montilla), Nuestro Padre Jesús Caído (Aguilar de la Frontera), el Señor de los Afligidos (Puente Genil), el Cristo de la Caridad (Pozoblanco) y el Santísimo Cristo de las Aguas (Palma del Río).

Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas de Fernán Núñez ya está en la iglesia de San Pedro

Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas de Fernán Núñez ya está en la iglesia de San Pedro

Ver galería

Nuestro Padre Jesús en su Coronación de Espinas de Fernán Núñez ya está en la iglesia de San Pedro / Chencho Martínez

Estas imágenes están distribuidas en templos emblemáticos como la Catedral, la basílica de San Pedro, la iglesia de San Agustín o las parroquias de San José y Espíritu Santo, San Fernando, San Miguel, San Andrés y San Francisco y San Eulogio..

Desde estos lugares, las imágenes partirán en sus respectivos pasos para integrarse en el recorrido oficial del Magno Vía Crucis, que recorrerá las calles principales de la ciudad y congregará a miles de fieles en el entorno de la Mezquita- Catedral.

Noticias relacionadas y más

La llegada de estas imágenes marca el inicio de las vísperas del Magno Vía Crucis, un acto que reunirá a hermandades de la capital y la provincia en una histórica manifestación de fe, patrimonio y devoción popular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
  3. Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
  4. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  5. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  6. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  7. Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros

Empiezan las obras para devolver al Alcázar de Córdoba su espectáculo nocturno desde el 27 de febrero

Empiezan las obras para devolver al Alcázar de Córdoba su espectáculo nocturno desde el 27 de febrero

Todas las imágenes de la provincia ya esperan en los templos para el Magno Vía Crucis

Todas las imágenes de la provincia ya esperan en los templos para el Magno Vía Crucis

Parte del primer premio de la Lotería Nacional cae en el Carrefour Zahira de Córdoba

Parte del primer premio de la Lotería Nacional cae en el Carrefour Zahira de Córdoba

Las solicitudes de estudios de doctorado en la UCO se duplican en cuatro años y alcanzan su máximo histórico

Las solicitudes de estudios de doctorado en la UCO se duplican en cuatro años y alcanzan su máximo histórico

El PP aprueba en solitario su rebaja fiscal para 2026 y rechaza las 37 enmiendas de PSOE y Hacemos Córdoba

El PP aprueba en solitario su rebaja fiscal para 2026 y rechaza las 37 enmiendas de PSOE y Hacemos Córdoba

Una compañía eléctrica, obligada a devolver 1.342 euros a un vecino de Córdoba por imputarle fraude injustificado

Una compañía eléctrica, obligada a devolver 1.342 euros a un vecino de Córdoba por imputarle fraude injustificado

Las mujeres centran el debate del Pleno de Córdoba: pulseras antimaltrato, mamografías y 25N

Las mujeres centran el debate del Pleno de Córdoba: pulseras antimaltrato, mamografías y 25N

La Junta invierte más de 1,8 millones en la modernización del centro de especies amenazadas de Los Villares

La Junta invierte más de 1,8 millones en la modernización del centro de especies amenazadas de Los Villares
Tracking Pixel Contents