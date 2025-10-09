Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 9 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
‘Influencia poética’, concierto de la Orquesta de Córdoba
La Orquesta de Córdoba ofrece el concierto Influencia poética. El programa incluye: Pavana para una infanta difunta (1899), de Maurice Ravel (1875-1937), Noche en los jardines de España (1915), de Manuel de Falla (1876-1946) y Cuadros de una exposición (1874) Orq. M. Ravel 1922. Intérpretes: Judith Jáuregui (foto), piano, y Salvador Vázquez, director. Localidades: de 10 a 23 euros.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.00 horas.
Conferencia
‘Arte rupestre en la provincia de Córdoba’
Coincidiendo con la celebración de las jornadas con el Día Europeo del Arte Rupestre, el arqueólogo Antonio Moreno Rosa nos introduce en el estado actual de las pinturas rupestres en la provincia de Córdoba, localizadas en su mayoría en las Sierras Subbéticas (Cabra, Carcabuey, Priego o Zuheros), también se registran algunos yacimientos en Pozoblanco o Belmez, con interesantes resultados. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Plaza de Gerónimo Páez, 7.
19.00 horas.
Escena contemporánea
Espectáculo de danza
Ave de plata, de la compañía Sara Jiménez, espectáculo de danza unipersonal con música electrónica sobre raíz de palos del flamenco, abre el undécimo ciclo Escena Contemporánea, dedicado a propuestas escénicas de vanguardia y que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza de Orive.
20.00 horas.
XI Qurtubajazz
Actuación de Noa Lur
Actuación de Noa Lur, acompañada de Tony Pereyra, guitarra, David Sancho, piano y teclados, Ander García, bajo y David Fernández, batería. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.
Salud mental
‘Un grito silencioso’
Conferencia-coloquio Un grito silencioso, a cargo de Jun Guijo Castro, médico y presidente de Asaenec. Salud mental Córdoba. Presentado por Carmen Prada, directora de la UGC de Salud Mental del Hospital Reina Sofía. Entrada libre.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Avda. Ronda de los Tejares.
19.30 horas.
Concierto
Música en directo en Hangar
La sala Hangar acoge el concierto en directo de Neura & Ramen!
CÓRDOBA. Sala Hangar.
Avda. de la Libertad, 2.
20.30 horas.
Niños
Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’
Sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.00) y Villarrubia (17.30), a cargo de Iván Rodríguez, Ángela Sánchez y Nievas Palma. Asistencia libre.
CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Corredera/ Central/ Villarrubia.
Varias.
17.00 y 17.30 horas.
Presentación
‘Haz el amor no el odio’
Presentación del libro Haz el amor no el odio, de Francisco Archidona, de la Editorial Círculo Rojo.
CÓRDOBA. Librería Luque.
Fray Luis de Granada, 11.
19.30 horas.
Café de los jueves
Charla sobre fibromialgia y empleo
El ciclo Café de los Jueves, ofrecerá la charla Incapacidad, discapacidad y empleo, acerca de la dificultad para compatibilizar la vida laboral con los efectos de la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica.
CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur (Salón de actos).
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
18.00 horas.
Real Academia
Sesión pública
Sesión pública a cargo de José Manuel Escobar Camacho, académico numerario Espacios urbanos de Córdoba con historia (III):_La manzana de la Alcaicería y de las casas del Lavatorio.
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
19.30 horas.
