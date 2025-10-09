Previsiones
Los hoteles de Córdoba rozan el lleno para el día del Magno Vía Crucis, pero las reservas caen el resto del puente
La media de reservas de viernes a lunes supera por poco el 70%
Los hoteles de Córdoba capital se encuentran, de cara al puente de la Hispanidad, a un 73% de ocupación entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, jornada a la que se pasa el festivo del día 12, aunque no en toda España. Son los datos que maneja la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor) cuya presidenta, Elena Rizos, concreta a este periódico por días: la ocupación para el viernes 10 es del 80%, para el sábado 11 se roza el lleno (97%), el domingo 12 se quedará en un 60% y el lunes 13, última jornada del puente, caerá al 55%.
En ese casi 100% del sábado tiene mucho que ver la celebración del Vía Crucis Magno, un evento que, pese a lo que pudiera parecer, no termina de casar en la agenda de los hoteleros. Y es que, según cuenta Rizos, los hoteles solo llenarán el mismo sábado, dejando una ocupación menor tanto para el viernes como para el domingo, cuando en un puente normal lo normal sería tener ese rango alto de ocupación durante todos los días. «El Vía Crucis Magno no lo han puesto bien», opina la presidenta de Aehcor, que entiende que hay gente que «solo va a venir y se va a quedar el sábado», dejando una bajada en las otras jornadas del puente. De haber sido una unión de jornadas festivas al uso, sin evento señalado como el cofrade, «lo mínimo para una reserva serían dos o tres días», añade Rizos.
La presidenta de Aehcor explica que las reservas empezaron a hacerse, una vez se conoció la fecha de la procesión, de forma «un poco caótica», con un sábado 11 prácticamente lleno desde hace semanas, pero con un viernes y un domingo que «se han ido rellenando ya muy poco a poco».
Octubre, un buen mes
En general, octubre no está siendo un mal mes para los hoteleros, tal y como confirma el hecho de que la ciudad esté prácticamente llena de gente. Eso sí, como apostilla Rizos, los alojamientos están viendo esta tendencia alcista «únicamente los fines de semana».
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes