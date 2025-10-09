Los hoteles de Córdoba rozan el lleno para el día del Magno Vía Crucis, pero las reservas caen el resto del puente

Los hoteles de Córdoba capital se encuentran, de cara al puente de la Hispanidad, a un 73% de ocupación entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, jornada a la que se pasa el festivo del día 12, aunque no en toda España. Son los datos que maneja la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor) cuya presidenta, Elena Rizos, concreta a este periódico por días: la ocupación para el viernes 10 es del 80%, para el sábado 11 se roza el lleno (97%), el domingo 12 se quedará en un 60% y el lunes 13, última jornada del puente, caerá al 55%.

En ese casi 100% del sábado tiene mucho que ver la celebración del Vía Crucis Magno, un evento que, pese a lo que pudiera parecer, no termina de casar en la agenda de los hoteleros. Y es que, según cuenta Rizos, los hoteles solo llenarán el mismo sábado, dejando una ocupación menor tanto para el viernes como para el domingo, cuando en un puente normal lo normal sería tener ese rango alto de ocupación durante todos los días. «El Vía Crucis Magno no lo han puesto bien», opina la presidenta de Aehcor, que entiende que hay gente que «solo va a venir y se va a quedar el sábado», dejando una bajada en las otras jornadas del puente. De haber sido una unión de jornadas festivas al uso, sin evento señalado como el cofrade, «lo mínimo para una reserva serían dos o tres días», añade Rizos.

La presidenta de Aehcor explica que las reservas empezaron a hacerse, una vez se conoció la fecha de la procesión, de forma «un poco caótica», con un sábado 11 prácticamente lleno desde hace semanas, pero con un viernes y un domingo que «se han ido rellenando ya muy poco a poco».

Octubre, un buen mes

En general, octubre no está siendo un mal mes para los hoteleros, tal y como confirma el hecho de que la ciudad esté prácticamente llena de gente. Eso sí, como apostilla Rizos, los alojamientos están viendo esta tendencia alcista «únicamente los fines de semana».