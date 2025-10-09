La Guardia Civil celebra el día de su Patrona con varios actos en Córdoba

Un año más, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba celebrará el próximo día 12 de octubre, la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo, con un acto institucional que tendrá lugar en la Avenida Medina Azahara nº 2, sede de la Comandancia, de la Guardia Civil.

Este evento principal comenzará sobre las 09:30 horas con el izado de la Enseña Nacional. Una vez finalizado este acto, entorno a las 10,15 horas y para todas aquellas personas que deseen presenciarlo, tendrá lugar la citada Avenida Medina Azahara, frente a la sede de la Comandancia, un desfile militar en el que intervendrán distintas unidades del cuerpo, tales como una escuadra de gastadores, dos secciones compuestas por guardias civiles de la Comandancia, una sección de guardias civiles de distintas especialidades, así como vehículos que habitualmente son utilizados por los guardias civiles en su servicio diario.

Con esta celebración se pretende acercar la Guardia Civil a la ciudadanía, dándoles a conocer las especialidades con las que cuenta el Cuerpo y la labor cotidiana que desarrolla al servicio de la sociedad.

Posteriormente, a las 12 horas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba, el obispo de la Diócesis de Córdoba monseñor Jesús Fernández González, oficiará la Santa Misa en honor de la Virgen del Pilar, para todas aquellas personas que voluntariamente deseen asistir.