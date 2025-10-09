Fomento iniciará la obra de la ronda Norte por la glorieta del Hipercor mientras amplía las excavaciones en la Arruzafilla

Las obras de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba que competen a la Junta de Andalucía se iniciará en la glorieta María de Maeztu, es decir, la que está junto al Hipercor y que da continuidad a la carretera de Trassierra. Así lo han señalado a este periódico fuentes de la Consejería de Fomento, que han concretado que empezar por aquí la intervención permitirá seguir excavando en el entorno de la avenida de la Arruzafilla, donde se hallaron importantes restos arqueológicos que han condicionado, y lo siguen haciendo, el proyecto de la nueva carretera.

Ayer mismo, la Junta de Andalucía informaba de que ya había tomado una decisión sobre qué hacer con los restos encontrados durante las excavaciones previas y que afloraron un complejo religioso de los siglos VIII-IX, identificado, en una hipótesis preliminar, con la basílica de Santa Eulalia de Mérida. Cultura, tras recibir el informe arqueológico de la zona, daba dos opciones: soterrar los restos para protegerlos y mantener el trazado o desviar el trazado sin tocar los hallazgos. Fomento ha elegido hacer lo primero.

Restos arqueológicos hallados en las excavaciones para la ronda Norte. / A. J. GONZÁLEZ

La conservación de los restos mediante su soterramiento supondrá elevar la cota de la carretera, pero además se deberán ampliar las excavaciones en la zona. "El informe de Cultura nos recomienda ampliar los estudios arqueológicos y así lo haremos, coordinados con la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Córdoba", señalan las fuentes consultadas. Esto, sin embargo, y según aseguran desde Fomento, no condicionará el inicio de la obra, marcado para este mismo otoño.

En este caso, lo que hará Fomento es trabajar de forma paralela: iniciará la obra en la glorieta del Hipercor mientras se amplían los trabajos de excavación. El inicio de los trabajos, aseveran desde la consejería, se hará "con todas las cautelas arqueológicas" y añaden que en el entorno de la Arruzafilla no se trabajará "hasta finalizar las excavaciones arqueológicas".

Modificado del proyecto

La opción elegida por la Junta para poder iniciar la obra de la ronda Norte supondrá elevar la cota de la carretera, aunque no está claro cuánta altura se ganará, teniendo en cuenta que de partida, el proyecto ya hablaba de una depresión para la zona de la vía de medio metro. En cualquier caso, y según confirman desde Fomento, el proyecto original, que ya está adjudicado con el contrato formalizado, no se va a modificar. Las fuentes consultadas afirman, sobre este punto, que el proyecto no se modifica, sino que son "ajustes de rasante leves que en principio no afectan sustancialmente".