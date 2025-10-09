Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 9 de octubre

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 10 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Maria Josefa Montiel Esteban

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

