Condenado a 16 años de cárcel el acusado del asesinato en Platero Pedro de Bares

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a 16 años de cárcel al acusado de asesinar a un amigo en la calle Platero Pedro de Bares en abril de 2024. En línea con el veredicto emitido por el jurado popular, rechaza que el encartado actuase en defensa propia o bajo los efectos del alcohol y las drogas, como alegó su defensa.

De este modo, en su sentencia, a la que ha accedido este periódico, considera probado que sobre las 9.00 horas del día 11 de abril del año pasado se produjo una discusión entre el procesado y su ex pareja, en el interior de la vivienda de ella. Intervino la víctima, amigo del acusado, "para defender a la mujer", y finalmente el encartado fue "expulsado de la casa por los dos a empujones".

Sin embargo, al poco tiempo regresó al piso y tocó el timbre, abriéndole la puerta el perjudicado. El acusado, "tratando de matarlo, de manera sorpresiva y sin mediar palabra, le dio una puñalada en el cuello con una navaja de 10 centímetros de hoja que portaba". La víctima murió poco tiempo después por un shock cardiogénico secundario a un taponamiento cardíaco provocado por el desgarro de la aorta.

El acusado tiene antecedentes penales, algunos de ellos por delitos violentos. "Había consumido alcohol y drogas la noche de antes y en la madrugada, pero no tenía mermadas sus facultades para entender y controlar su voluntad, siendo plenamente consciente de lo que hacía", afirma el fallo.

La ex mujer y los dos hijos menores de edad de la víctima han ejercido una acusación particular, representada por el abogado Carlos Fernández. El acusado tendrá que indemnizar en 111.193 euros a los dos niños y en 15.000 euros a la ex mujer. Además, tendrá que indemnizar en 15.000 euros a otra hija no reconocida; en 40.000 euros a cada uno de los progenitores del fallecido y en 10.000 euros a su hermana.