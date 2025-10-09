Una compañía eléctrica, obligada a devolver 1.342 euros a un vecino de Córdoba por imputarle fraude injustificado

Facua Córdoba ha informado este jueves de que la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha estimado íntegramente la reclamación presentada por la asociación en defensa de un socio al que una comercializadora eléctrica "le imputó de manera injustificada un supuesto fraude eléctrico". La resolución, según ha detallado Facua, "obliga a la compañía a anular una factura por importe de 1.342,58 euros y a devolver la cantidad abonada".

En este sentido y en una nota, la asociación de consumidores ha explicado que "Antonio R.M., vecino de Córdoba, recibió en septiembre de 2024 una comunicación" de una compañía eléctrica "donde se le atribuía una presunta anomalía detectada en su contador el 21 de junio de 2023", donde la empresa "reclamaba la devolución de 7.227 kWh correspondientes al periodo comprendido entre junio de 2022 y junio de 2023, con una refacturación de 1.342,58 euros".

La notificación, según ha continuado Facua, "se produjo más de 14 meses después de la supuesta inspección, lo que situaba al consumidor en una situación de indefensión y bajo la amenaza constante de corte de suministro".

Ante esta circunstancia, el afectado acudió a Facua Córdoba para que defendiesen sus intereses en su nombre. Tras analizar toda la documentación, el equipo jurídico de la asociación comprobó que las facturas emitidas durante el periodo reclamado "reflejaban consumos reales y habían sido facturadas y abonadas con total normalidad".

Es más, esta persona "contrató los servicios de un electricista externo", quién certificó que "la acometida, el equipo de medida y derivación individual del suministro se encuentra instalado según la normativa, que no tiene ninguna señal de haberse manipulado e instalado una doble acometida". Es decir, "todo estaba correcto", pues, tanto el contador como la instalación eléctrica de su vivienda "funcionaban con total normalidad", por lo que "no tenía ningún sentido la refacturación de 1.242,58 euros" que la compañía le había cargado en su cuenta.

Pese a las "reiteradas reclamaciones" presentadas tanto a la comercializadora como a la distribuidora "ninguna reconoció que se trataba un el error". Entonces, Facua Córdoba decidió dar un paso más y trasladar el caso a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.

En su escrito argumentó que "la demora superior a 14 meses en la comunicación de la supuesta irregularidad incumplía el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica".

Amparado por el derecho del consumidor

El artículo 99 de esta norma "garantiza el derecho de los consumidores a un suministro eléctrico con calidad técnica y comercial, lo que incluye una atención diligente en materia de información, contratación, facturación y reclamaciones".

Así las cosas, Facua ha explicado que en la resolución firmada por el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Agustín López, se respaldan los argumentos de la asociación y se "obliga" a la compañía a "anular la facturación irregular, devolviendo a Antonio los 1.342,58 euros que le cobraron de manera indebida".

Segñun Facula, este fallo supone un precedente relevante frente a prácticas que pueden considerarse abusivas o poco transparentes en el sector energético. Facua Córdoba ha remarcado que las empresas suministradoras "tienen la obligación de actuar con transparencia, respetando en todo momento los derechos de los consumidores".