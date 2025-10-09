Bronca en el Pleno de Córdoba por la solución de la Junta de Andalucía a la ronda Norte

A escasas horas de que la Junta de Andalucía anunciara sus planes para la ronda Norte de Córdoba, el Pleno debatió con bronca la idoneidad de esta infraestructura viaria cuyas obras están ya adjudicadas y se espera que comiencen en las próximas semanas. El grupo municipal del PSOE, que jaleó esta semana a los vecinos para que se opusieran al proyecto, llevaba a la sesión del jueves una moción sobre la ronda que incluía una solución en trinchera a los restos arqueológicos encontrados en la avenida de la Arruzafilla para evitar "la joroba". Sin embargo, la Consejería de Fomento, promotora de la actuación, informó ayer de que soterrará el yacimiento protegiendo los restos y mantendrá el trazado previsto.

El portavoz del PP y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, defendió que el proyecto está consensuado con los vecinos con quienes se reunieron en asamblea (recordó que el Consejo del Movimiento Ciudadano no se ha pronunciado en contra) y que está recogido desde el año 1986 en el PGOU de Córdoba. El portavoz pidió al PSOE que "no intente confundir" a los vecinos diciendo que va a haber "una joroba" y aseguró que la avenida de la Arruzafilla se parecerá tras las obras más a la avenida de Trassierra, con semáforos y limitaciones a 30 kilómetros por hora, que a la ronda de Poniente. "Señor Hurtado, ¿va a dimitir cuando quede claro que no habrá allí una joroba? Usted ha visto dos películas de Indiana Jones y se ha creído arqueólogo", espetó al portavoz socialista.

Asimismo, Torrico acusó a los socialistas de envidiar que sea ahora el Gobierno de Juanma Moreno el que acometa un proyecto encallado en la Junta de Andalucía desde hace 30 años, y defendió la necesidad de acometer el proyecto para acabar, entre otras cosas, "con las peloteras de tráfico" que se forman en la glorieta del Hipercor. Por último, el presidente de Urbanismo garantizó que los restos arqueológicos quedarán perfectamente conservados en base a los informes que se han evacuado, defendió que no la actuación no tenga que pasar por la Comisión de Patrimonio al no tratarse de un BIC y recordó que ninguno de estos dictámenes ha pedido su puesta en valor.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, en el salón de plenos. / Manuel Murillo

Críticas del PSOE

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, reiteró su apuesta, después de haber consultado con "arquitectos de prestigio" por construir una trinchera y un falso túnel soterrado para salvar los restos de la basílica encontrada por los arqueólogos y aseguró que es un proyecto que no pidieron los vecinos y que se construye con su oposición. "Córdoba no se merece una chapuza, sino una solución de calidad", afirmó el edil que negó que la Junta de Andalucía vaya a hacer en la Arruzafilla una avenida. "Será una ronda, no me venga con milongas; están engañando a los vecinos y a la opinión pública: va a haber una joroba, un montículo que generará mucha contaminación acústica", auguró. "Esto huele muy mal", añadió Hurtado que asegura que se ha sorteado a la Comisión Provincial de Patrimonio para que los técnicos no le pararan el proyecto y ha instado a cubrir cuanto antes el yacimiento.

José Carlos Ruiz, de Hacemos Córdoba, por su parte, considera que Juanma Moreno le ha dado ya al pulsador electoral y por eso "a toda costa" quiere hacer la ronda Norte. "Se están emperrando en cometer una irresponsabilidad, comenzar una obra sin saber cómo va a acabar", dijo el concejal que augura que la obra generará mucha incertidumbre entre los vecinos ante "el ajuste de rasante leve" que se ha prometido para sortear los restos arqueológicos, que desde Hacemos pidió poner en valor para evitar lo ocurrido en Cercadillas. Desde Hacemos también pidieron al PP que se replanteen la obra hasta que no se sepa cómo quedará el proyecto, negando además que esté consensuado. "El Consejo del Movimiento Ciudadano y el consejo de distrito le dijeron que no hay consenso", indicó Ruiz.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, dijo no entender la postura del Partido Popular en este asunto y dudó de la utilidad de la obra y negó que satisfaga a ningún vecino. Asimismo la edil añadió que tampoco ha entendido la postura de la Consejería de Fomento, que avanzó ayer seguirá con sus planes: "Es una decisión cobarde, porque hay que pararse, analizar y hacer un replanteo de este asunto", defendió Badanelli. "Es un dineral que no beneficia a nadie", zanjó.

Lo que se aprueba

El PP aprobó en solitario y con el voto de calidad del presidente-alcalde una enmienda de sustitución a la moción en la que se limitan a instar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a que en el proyecto de la ronda Norte se recojan las consideraciones de los informes arqueológicos realizados, tanto en el informe encargado por la Gerencia de Municipal de Urbanismo de Córdoba, como lo recogido en la resolución que legalmente proceda por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, ateniéndose a que en la solución de continuidad de la obra, se respete escrupulosamente las indicaciones de ambos documentos. 2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

Declaraciones institucionales

En otro orden de cosas, el Pleno acordó tres declaraciones institucionales con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, con motivo de la celebración del Día Internacional para la erradicación de la pobreza y una más en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de una ley de protección integral contra el maltrato a las personas mayores.