Asaenec alerta del aumento de los problemas de salud mental en los jóvenes de Córdoba

Los problemas de salud mental van en aumento en los últimos años, con especial incidencia en los considerados menores, como depresiones leves, ansiedad, estrés o trastornos del sueño, y sobre todo en personas jóvenes, mientras que los más graves, como el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), bipolaridad o trastorno de la conducta alimentaria, que va en ascenso sobre todo en chicas jóvenes, son el 5% del total. Así lo alerta la Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba (Asaenec), que atiende a unos 248 usuarios y sus familias en la provincia y reivindica la necesidad de contar con más recursos materiales y humanos para prevenir estas enfermedades.

Los de Asaenec son programas muy diversos para adaptarse a la demanda social y a las nuevas realidades de estas patologías. Su presidente, Juan Guijo, explica que la atención de la asociación, fundada en el año 89, es integral, con actividades de rehabilitación psicosocial, apoyo entre familias, tanto en los dos centros con los que cuentan, uno de ellos especializado en mujeres y jóvenes, como en la cárcel de Córdoba o con charlas formativas en los colegios e institutos de la ciudad.

Las personas que lo necesitan pueden llegar a ellos de manera individual o ser derivadas de otros recursos o asociaciones. A través de las entidades llegan sobre todo personas con patología dual, que combinan drogas con trastornos mentales, cada vez más frecuente en jóvenes, según Guijo.

Piden más recursos

Para Guijo, todavía queda mucho por hacer y pide «un mayor compromiso de la administración» con la salud mental, porque «hay una falta de recursos importante». Hay, por ejemplo, falta de cámaras de hospitalización psiquiátrica y han aumentado las listas de espera y ha descendido el tiempo de atención al paciente, lo que «conlleva un riesgo de que estos cuadros, que se pudieran haber resuelto con una intervención más temprana, se puedan cronificar». Las alternativas bailan entre acudir a Urgencias, a la privada «o aguantarse» por la falta de recursos.

Aunque sí se ha avanzado mucho, se habla más abiertamente del tema y hay más dispositivos de atención y de seguimiento, sí se mantiene el estigma, lo que trae como consecuencia que hay «una escasez de recursos laborales para que puedan trabajar y rehabilitarse».

Asimismo, Asaenec cree importante poner en marcha un plan de prevención que cuente con el presupuesto necesario para que funcione. «Si no se previene en la infancia y la juventud, educando a la gente, sabiendo cómo gestionar los autocuidados, cómo gestionar todos los problemas de la vida cotidiana, no vas a conseguir reducir los casos», afirma el presidente de Asaenec.

La asociación espera que el Plan de Acción de Salud Mental del Ministerio de Sanidad sirva para reforzar la atención en salud mental en Atención Primaria, impulsar la psicoterapia, conseguir la reducción de medicación y, sobre todo, incidir en la prevención del suicidio, que Juan Guijo considera el principal problema de los trastornos de salud mental.

La entidad estará este viernes en el Quiosco Joven del Paseo de la Victoria a las 11.00 horas con su acto central por el Día Mundial de la Salud Mental, y el día 15 celebrará su jornada de convivencia y, posteriormente, entregará sus premios provinciales.