Arrancan las obras para devolver al Alcázar de Córdoba su espectáculo nocturno de luz y sonido

Arrancan las obras en el Alcázar de los Reyes Cristianos que convertirán en realidad la nueva edición de Naturaleza Encendida en Córdoba, tras superarse las dificultades por lo delicado del enclave.

La empresa productora del espectáculo Letsgo anuncia que la muestra Navegantes se abrirá al público el próximo viernes 27 de febrero, y que este 14 de octubre se abre lista de espera para la preventa con una atractiva oferta para todos los cordobeses: entradas a 6€ más gastos de gestión para los primeros 3.000 tickets.

Naturaleza Encendida, Navegantes, versará sobre el encuentro de Colón con los Reyes Cristianos en el Alcázar y como este evento fue la semilla de la posterior aventura de las Indias. En breve, se anunciará la cita para presentar al completo la nueva propuesta artística.

Sobre Naturaleza Encendida

Naturaleza Encendida, fue concebida por LETSGO (la empresa detrás de experiencias inmersivas como Tim Burton: El Laberinto, Naturaleza Encendida en el Real Jardín Botánico de Madrid, el musical El Fantasma de la Ópera; o El juego del calamar: The Experience, entre otros), tras ser la ganadora de la licitación para Espectáculos de Imagen, Luz y Sonido del Alcázar.

El proyecto presentó un espectáculo de música, iluminación y videoarte que ha sido creado exclusivamente para los Jardines del Alcázar de Córdoba y cuya motivación de fondo ha sido recoger la tradición y riqueza cultural de Córdoba a través de un mundo inmersivo y onírico, con la música como principal hilo argumental.