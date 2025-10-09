La Agrupación Coral de Baena celebra su 40 aniversario con la zarzuela 'Entre enredos y aguardiente'

La Agrupación Coral de Baena celebra su 40 aniversario con la puesta en escena de la zarzuela Entre enredos y aguardiente, una adaptación de Agua, azucarillo y aguardiente, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica del Sur de España. Los espectáculos se celebrarán los días 25 de octubre (20.00 horas), 26 de octubre (19.00 h) y 1 de noviembre (20.00 h) en el Teatro Liceo de Baena.

La presidenta de la agrupación, Eva Sanz, recordó que ya se han representado tres zarzuelas con gran éxito: Gigantes y cabezudos, El barberillo de Lavapiés y El rey que rabió. “Han sido grandes producciones —explicó—, y ahora hemos decidido apostar por Agua, azucarillo y aguardiente, que puede parecer una obra menor, pero ofrece unas posibilidades increíbles para ser adaptada”.

Sanz definió la nueva versión como “una obra fresca y divertida, que conectará con nuestro día a día”, y añadió que se ha “ampliado con números musicales de otras zarzuelas, especialmente para dar mayor protagonismo al coro”.

El director de la coral, José Antonio Varo, destacó que el montaje contará con nueve solistas, todos ellos naturales de Baena, acompañados por la Orquesta Sinfónica del Sur de España. Aprovechó además para agradecer “el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Ana Cruz, subrayó que no es la primera vez que la agrupación “se embarca en una producción de este calibre”, y recordó que sus montajes anteriores “han sido un éxito de crítica y público, demostrando un compromiso excepcional con la lírica y el género chico español”.

Sobre la elección de esta zarzuela, Cruz señaló que “reafirma la seriedad y el rigor con que la coral aborda este proyecto. El valor de esta producción trasciende lo estrictamente musical: el montaje de esta zarzuela es fruto de un arduo trabajo que ha movilizado a buena parte del tejido cultural de nuestra localidad”.