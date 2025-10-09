Se abalanza sobre funcionarios de prisión y les amenaza de muerte, y le piden 8 meses de cárcel

Un interno de la prisión de Córdoba ha sido acusado de los delitos de resistencia y lesiones leves, después de, supuestamente, abalanzarse en dos ocasiones contra funcionarios, intentar agredirles, insultarles y amenazarles de muerte.

El Ministerio Fiscal solicita que se le impongan ocho meses de prisión y una multa de 450 euros por estos hechos. Así, se da la circunstancia de que el encartado sería, presuntamente, reincidente, ya que fue condenado con anterioridad por los delitos de atentado y lesiones por la Audiencia provincial de Córdoba.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público indica que los hechos ocurrieron en julio de 2024. En las primeras horas de la mañana, el acusado se hallaba en la prisión, procedente del módulo de aislamiento provisional. Se le retiraron las esposas para realizarle un cacheo integral y, de manera repentina, "se abalanzó hacia los funcionarios de prisiones actuantes, mostrándose violento y agresivo".

Esta situación dio lugar a que lo redujesen y lo llevasen al suelo para controlarlo, pero cayó contra el pie derecho de un trabajador, causándole lesiones. Después de esto, cuando le informaron de que se le aplicaba el aislamiento provisional, "este comenzó a insultar y amenazar de muerte a los funcionarios, tratando nuevamente de agredirles", por lo que "nuevamente tuvieron que usar la mínima fuerza indispensable para conducirlo al interior de la celda, mostrando el acusado gran resistencia", relata el Ministerio Fiscal.

Esta acusación califica lo ocurrido como un delito de resistencia y un delito leve de lesiones, con la agravante de reincidencia. Por ello, solicita que se impongan al procesado ocho meses de prisión y una multa de 450 euros. Lo ocurrido será enjuiciado próximamente por un juzgado de lo Penal de Córdoba.