Más de 50 personas y cuatro ambulancias, el dispositivo de Cruz Roja para el Mago Vía Crucis

Algo más de medio centenar de personas y cuatro ambulancias conforman el dispositivo preventivo especial preparado por Cruz Roja con motivo del Vía Crucis Magno, que se celebrará en las calles de Córdoba el próximo sábado 11 de octubre.

Con este despliegue de recursos humanos y materiales, la entidad trata de garantizar que haya en todo momento medios suficientes para cubrir cualquier emergencia sanitaria que se pueda producir en el transcurso de la tarde y noche en alguno de los puntos que conforman el recorrido de este gran desfile cofrade.

El operativo de la institución humanitaria –organizado en coordinación con la Agrupación de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento de Córdoba- se completa con tres puestos sanitarios, un centro móvil de operaciones, dos vehículos de intervención rápida (uno de ellos medicalizado) y cinco equipos de voluntariado a pie.

De igual modo, habrá un jefe de operaciones ubicado en el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), el centro neurálgico de la seguridad del Magno Vía Crucis de Córdoba.

Desde la organización se a apunta que "se trata de un dispositivo de gran complejidad, tanto por la magnitud del evento como por la previsión de asistencia masiva de público". Por eso, se ha diseñado "una cobertura que nos permita actuar con rapidez y eficacia ante cualquier situación”, explica Nerea Casas, responsable provincial de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en Córdoba. “Nuestro objetivo es que la ciudadanía pueda disfrutar del Vía Crucis con la tranquilidad de saber que hay un equipo preparado para atender cualquier emergencia”, ha matizado.