Un dispositivo policial con medio millar de agentes y un sistema de anillos perimetrales custodiarán la seguridad de los asistentes durante la celebración del Magno Vía Crucis de Córdoba en el que se prevé una asistencia masiva. Hoy se ha presentado el procolo de una jornada en la que habrá cortes de tráfico, aparcamientos habilitados y otras muchas medidas. En otro orden de cosas miramos a la provincia en una nueva macrooperación de Guardia Civil contra el tráfico de drogas, en este caso en Bujalance en la que se han detenido nueve personas. Por último te contamos que jóvenes, centros de formación y empresas se han dado cita en el distrito Sur en la primera feria del empleo que se ha celebrado esta mañana. Chicos y chicas en busca de su primera oportunidad laboral han sido los protagonistas de este evento.
- Un sistema de anillos perimetrales y más de 500 agentes para blindar la seguridad del Magno Vía Crucis de Córdoba
- Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
- Jóvenes en busca de su primera oportunidad y empresas en busca de fontaneros o electricistas
Córdoba ciudad
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- A Benidorm por 50 euros: arrancan las reservas del Imserso en Córdoba marcadas por la «escasez» de plazas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Una empresa especializada limpiará los excrementos de palomas en el Templo Romano de Córdoba
Magno Vía Crucis
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- El Ayuntamiento reserva dos grandes explanadas para estacionar el día del Magno Vía Crucis de Córdoba
- Aún hay libres más de 500 sillas para el Vía Crucis Magno de Córdoba
Provincia
- El Belén de Chocolate de Rute abre este domingo: horarios, fechas y precios para visitarlo
- El Ayuntamiento de La Carlota investiga una supuesta agresión a una niña de 2 años en una escuela infantil
- Inaugurado un centro de formación de Soldadura y Calderería para un nuevo ciclo formativo en Dos Torres
Andalucía
- Salud centra en el Virgen del Rocío de Sevilla la crisis del cribado de cáncer y realizará 1.800 pruebas a afectadas
Cultura
- El Festival de Piano Rafael Orozco reivindica su estatus internacional con una programación de altura en 2025
Deportes
- Entre la presión y la historia: Iván Ania, a un partido de batir el récord de Escalante en el Córdoba CF
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes