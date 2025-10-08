Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El dispositivo de seguridad para el Magno Vía Crucis, la macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance y la primera feria del empleo del distrito Sur abren la lista de titulares vespertinos

Junta Local de Seguridad con motivo del Vía Crucis Magno

Junta Local de Seguridad con motivo del Vía Crucis Magno / Manuel Murillo

Córdoba

Un dispositivo policial con medio millar de agentes y un sistema de anillos perimetrales custodiarán la seguridad de los asistentes durante la celebración del Magno Vía Crucis de Córdoba en el que se prevé una asistencia masiva. Hoy se ha presentado el procolo de una jornada en la que habrá cortes de tráfico, aparcamientos habilitados y otras muchas medidas. En otro orden de cosas miramos a la provincia en una nueva macrooperación de Guardia Civil contra el tráfico de drogas, en este caso en Bujalance en la que se han detenido nueve personas. Por último te contamos que jóvenes, centros de formación y empresas se han dado cita en el distrito Sur en la primera feria del empleo que se ha celebrado esta mañana. Chicos y chicas en busca de su primera oportunidad laboral han sido los protagonistas de este evento.

Además, destacamos estas otras noticias:

