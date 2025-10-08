Media docena de parcelaciones de Córdoba esperan seguir próximamente el camino de El Sol, El Aljarafe, La Perla y Maravillas del Aeropuerto para conseguir la dotación de servicios para sus hogares. Por otra parte, no será Sadeco quien se encargue de limpiar los excrementos de las palomas del Templo Romano y de Córdoba y otros monumentos, sino que el Ayuntamiento de Córdoba sacará a licitación un contrato para que una empresa externa especializada se encargue de esta labor. Y por último os contamos que los apartamentos de mayores de Sama Naharro, cuyos inquilinos se encuentran en plena mudanza, se encuentran sin luz en las zonas comunes una semana después de la entrega de llaves. No obstante, Vimcorsa asegura que el problema se solucionará hoy mismo.

