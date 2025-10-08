Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 8 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los pasos a seguir para la dotación de servicios a las parcelaciones de Córdoba, la contratación de una empresa externa para limpiar los excrementos de palomas del Templo Romano y la falta de luz en las zonas comunes en los apartamentos de Sama Naharro copan la crónica matutina

Un hombre pasea a su perro por Maravillas del Aeropuerto.

Un hombre pasea a su perro por Maravillas del Aeropuerto. / A.J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Media docena de parcelaciones de Córdoba esperan seguir próximamente el camino de El Sol, El Aljarafe, La Perla y Maravillas del Aeropuerto para conseguir la dotación de servicios para sus hogares. Por otra parte, no será Sadeco quien se encargue de limpiar los excrementos de las palomas del Templo Romano y de Córdoba y otros monumentos, sino que el Ayuntamiento de Córdoba sacará a licitación un contrato para que una empresa externa especializada se encargue de esta labor. Y por último os contamos que los apartamentos de mayores de Sama Naharro, cuyos inquilinos se encuentran en plena mudanza, se encuentran sin luz en las zonas comunes una semana después de la entrega de llaves. No obstante, Vimcorsa asegura que el problema se solucionará hoy mismo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

UCOniversitas

Educación

Agricultura

Cultura

Provincia

Andalucía

La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de octubre de 2025

Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba

Una empresa especializada limpiará los excrementos de palomas en el Templo Romano de Córdoba

Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba

Apartamentos de Sama Naharro: una mudanza feliz pero con linterna

La consultora Appsur, Pyme del Año de Córdoba 2025

