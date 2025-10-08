La actualidad del miércoles 8 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los pasos a seguir para la dotación de servicios a las parcelaciones de Córdoba, la contratación de una empresa externa para limpiar los excrementos de palomas del Templo Romano y la falta de luz en las zonas comunes en los apartamentos de Sama Naharro copan la crónica matutina
Media docena de parcelaciones de Córdoba esperan seguir próximamente el camino de El Sol, El Aljarafe, La Perla y Maravillas del Aeropuerto para conseguir la dotación de servicios para sus hogares. Por otra parte, no será Sadeco quien se encargue de limpiar los excrementos de las palomas del Templo Romano y de Córdoba y otros monumentos, sino que el Ayuntamiento de Córdoba sacará a licitación un contrato para que una empresa externa especializada se encargue de esta labor. Y por último os contamos que los apartamentos de mayores de Sama Naharro, cuyos inquilinos se encuentran en plena mudanza, se encuentran sin luz en las zonas comunes una semana después de la entrega de llaves. No obstante, Vimcorsa asegura que el problema se solucionará hoy mismo.
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Una empresa especializada limpiará los excrementos de palomas en el Templo Romano de Córdoba
- Apartamentos de Sama Naharro: una mudanza feliz pero con linterna
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La consultora Appsur recibe el Premio Pyme del Año de Córdoba 2025
- Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados anima comercios y bares: "Ya se ven caras nuevas"
- Un día con la Guardia Civil: un millar de alumnos de Córdoba descubren su trabajo en una jornada de puertas abiertas
- Junta y Urbanismo niegan que se vaya a construir una 'joroba' para salvar los restos de la ronda Norte de Córdoba
- David Dorado afirma en el juicio que "firmaba toda la documentación sin leerla"
UCOniversitas
- Javier Martín, decano de Filosofía y Letras: «Sin un nuevo espacio, los objetivos que se plantean son casi inalcanzables»
Educación
Agricultura
Cultura
- La Feria del Libro de Córdoba: fechas, autores y actividades en su 50 aniversario
- La cordobesa Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025 por un trabajo que: «nace del amor y de querer hacer bien las cosas»
Provincia
Andalucía
- La Junta reforzará su plan de choque contra los retrasos en los cribados: "No vamos a escatimar ni un solo euro"
- Amama ultima su demanda colectiva e incorpora casos de "varias mujeres muertas por retrasos" en el cribado
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros