Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba

Los expertos encargados del diseño de los planes especiales de adecuación ambiental para las parcelaciones advierten de que, aunque la Ley Lista ha contribuido a desbloquear la situación en la que se encontraban miles de viviendas en toda Andalucía, los plazos y costes hasta disponer de servicios básicos a través de esta vía siguen siendo difíciles de concretar.

Grupo Admura, responsable de la redacción de los planes especiales de La Perla, Maravillas del Aeropuerto y El Aljarafe, reconoce que aún es «muy pronto» para establecer una fecha aproximada en la que estas zonas puedan contar con agua, saneamiento o alumbrado. «Dar un plazo ahora podría confundir a los vecinos», señala.

El primer balance dependerá de los informes que presenten las distintas empresas públicas afectadas, como Emacsa, Adif o Sadeco, que disponen de tres meses para responder tras la aprobación del plan en el consejo rector de Urbanismo. Aunque ese plazo «puede alargarse», en Admura confían en que el proceso esté avanzado «a comienzos del próximo año». Solo entonces podrá realizarse una estimación inicial de costes y tiempos en un procedimiento que califica como «tedioso» y «lleno de obstáculos», pese a reconocer que la nueva normativa ha permitido reactivar expedientes que llevaban años paralizados. «Todo depende de factores externos que son incontrolables», subrayan fuentes de Admura.

Acceso a la urbanización El Sol, a la que Urbanismo aprobó este martes el proyecto de reparcelación. / A.J. GONZÁLEZ

Por su parte, la urbanización El Sol, que además de servicios logrará su regularización, afirma contar ya con un proyecto de urbanización, aunque este data de 2004 y deberá ser actualizado para adaptarse tanto a la normativa vigente como a los precios actuales. Según explica José Luis Vega, presidente de su junta de compensación, aún es pronto para calcular el coste total del proceso, ya que será necesario reunir entre los vecinos la financiación necesaria. Pese a la complejidad del camino que queda por recorrer, tanto Admura como los representantes vecinales coinciden en que el paso dado ayer por Urbanismo fue «muy importante».