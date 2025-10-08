Quirónsalud Córdoba, premiado como mejor hospital privado de España por su atención en los procesos de cataratas

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha sido reconocido como mejor hospital privado de España en la categoría de evaluación sanitaria basada en el valor en el proceso de cataratas, en la 7ª edición de los premios Best Spanish Hospital Awards (BSH), que organiza la consultora Higia Benchmarking.

Según ha informado el centro hospitalario en una nota de prensa, para la obtención de este premio se han evaluado una serie de indicadores del centro relacionados con la calidad asistencial, experiencia del paciente, adecuación, eficacia y seguridad del paciente. Así, entre los indicadores más importantes, se han analizado los cualitativos basándose en la experiencia del paciente y calidad asistencial desde el momento del diagnóstico en consultas externas o derivación de urgencias hasta el alta del paciente pasando por el proceso quirúrgico.

En esta 7ª edición, los Premios BSH han estudiado 53 parámetros de un total de 149 hospitales públicos y privados de toda España, con representación de 15 comunidades autónomas, premiando sólo a 40 centros. Han participado como jurado representantes de la Sociedad Española de Directivos de Salud y la Red Española de Costes Hospitalarios. El comité de expertos que compone el jurado realiza una puesta en valor de la excelencia hospitalaria a través del análisis de procesos clínicos prevalentes, con indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial, con el fin de potenciar benchmarking, orientado a la mejora continua en la gestión clínica de los hospitales en España.

Así, según indicadores objetivos ajustados por casuística, se identifica a los tres hospitales candidatos a galardón en cada área principal de premios. El hospital con el mejor resultado de su grupo obtiene la estatuilla BSH, y los otros dos hospitales reciben el diploma finalista BSH. De esta manera, el Hospital Quirónsalud Córdoba ha obtenido premio en Evaluación Sanitaria Basada en el Valor. Además, se premian los mejores resultados en las áreas de participación opcional: Urgencias, Costes, y UCI.

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha recordado que cuenta con las máximas certificaciones de calidad asistencial, como el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo. Esta acreditación es la más exigente en el mundo para el ámbito sanitario y analiza que toda la atención y procesos del hospital están enfocados en la seguridad del paciente, en la calidad asistencial, y en un proceso de mejora continua, siendo el único hospital de la provincia de Córdoba con dicha distinción y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.