El PSOE plantea el rescate voluntario con indemnizaciones a las licencias de coches de caballos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde de Córdoba, Jose María Bellido, que incluya en el presupuesto para el 2026 recursos para iniciar un plan de rescate “voluntario” de las licencias de los coches de caballos, para así indemnizar en los próximos años a todos los titulares de las licencias vigentes.

Hurtado ha hecho referencia al importante paso que ha dado el Ayuntamiento de Málaga en este sentido, retirando las licencias previa indemnización, que en la capital costasoleña ha sido de unos 120.000 euros por licencia.

“Córdoba debería decir adiós a los coches de caballos en los próximos años, lo que sería un avance considerable en una sociedad que respeta el bienestar de los animales, la salubridad y la seguridad para los viandantes”, ha aseverado el portavoz socialista.

Para Hurtado, el plan de rescate de las licencias de coches de caballos, además de las correspondientes indemnizaciones, debería incluir la posibilidad formativa y de inserción laboral para las personas titulares de las licencias y trabajadores de estos negocios, todo ello a través del Imdeec.

Además, ha defendido que una sociedad moderna debe hacer una transformación del transporte de viajeros con coches de tracción animal a un modelo limpio, ecológico y respetuoso con los animales. Por último, Hurtado considera que este plan de rescate de las licencias de coches de caballos se debería haber incluido como una actuación del Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba.