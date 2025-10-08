Política
El PSOE plantea el rescate voluntario con indemnizaciones a las licencias de coches de caballos
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, que se incluya el plan en el presupuesto para el 2026
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde de Córdoba, Jose María Bellido, que incluya en el presupuesto para el 2026 recursos para iniciar un plan de rescate “voluntario” de las licencias de los coches de caballos, para así indemnizar en los próximos años a todos los titulares de las licencias vigentes.
Hurtado ha hecho referencia al importante paso que ha dado el Ayuntamiento de Málaga en este sentido, retirando las licencias previa indemnización, que en la capital costasoleña ha sido de unos 120.000 euros por licencia.
“Córdoba debería decir adiós a los coches de caballos en los próximos años, lo que sería un avance considerable en una sociedad que respeta el bienestar de los animales, la salubridad y la seguridad para los viandantes”, ha aseverado el portavoz socialista.
Para Hurtado, el plan de rescate de las licencias de coches de caballos, además de las correspondientes indemnizaciones, debería incluir la posibilidad formativa y de inserción laboral para las personas titulares de las licencias y trabajadores de estos negocios, todo ello a través del Imdeec.
Además, ha defendido que una sociedad moderna debe hacer una transformación del transporte de viajeros con coches de tracción animal a un modelo limpio, ecológico y respetuoso con los animales. Por último, Hurtado considera que este plan de rescate de las licencias de coches de caballos se debería haber incluido como una actuación del Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros