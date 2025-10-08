Medio Ambiente inaugura la exposición ‘Los Habitantes del Zoo’ para celebrar el Día Mundial de los Animales

La delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha inaugurado la exposición Los Habitantes del Zoo, que desde el pasado 4 de octubre acoge el Centro de Conservación Zoo Córdoba para celebrar el Día Mundial de los Animales.

La muestra consta de 28 cuadros en acuarela de las artistas Mercedes Castro, Julia Mellado y Regina Gómez, quienes han pintado los animales más representativos de este espacio municipal y que más atraen a las autoras, del pasado y del presente, como la elefanta Flavia o el rinoceronte Manas.

La exposición está ubicada en la zona de aves necrófagas y podrá visitarse en el mismo horario de apertura del Centro de Conservación Zoo Córdoba durante un mes, aunque posteriormente será itinerante por algunos de los Centros Cívicos de la ciudad.

El teniente de alcalde y delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, ha insistido en la intención de “darle otra visión a este centro, que muchas veces se identifica como una exposición de animales, pero nosotros, desde el inicio, hemos querido que los cordobeses conozcan todo el trabajo de cuidado y conservación de la fauna que se lleva a cabo aquí. Esta muestra es una manera de inmortalizar el esfuerzo que hace todo el equipo en el desarrollo sostenible que buscamos para la ciudad”.