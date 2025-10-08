Conservación animal
Medio Ambiente inaugura la exposición ‘Los Habitantes del Zoo’ para celebrar el Día Mundial de los Animales
La muestra consta de 28 cuadros en acuarela de las artistas Mercedes Castro, Julia Mellado y Regina Gómez
La delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha inaugurado la exposición Los Habitantes del Zoo, que desde el pasado 4 de octubre acoge el Centro de Conservación Zoo Córdoba para celebrar el Día Mundial de los Animales.
La muestra consta de 28 cuadros en acuarela de las artistas Mercedes Castro, Julia Mellado y Regina Gómez, quienes han pintado los animales más representativos de este espacio municipal y que más atraen a las autoras, del pasado y del presente, como la elefanta Flavia o el rinoceronte Manas.
La exposición está ubicada en la zona de aves necrófagas y podrá visitarse en el mismo horario de apertura del Centro de Conservación Zoo Córdoba durante un mes, aunque posteriormente será itinerante por algunos de los Centros Cívicos de la ciudad.
El teniente de alcalde y delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, ha insistido en la intención de “darle otra visión a este centro, que muchas veces se identifica como una exposición de animales, pero nosotros, desde el inicio, hemos querido que los cordobeses conozcan todo el trabajo de cuidado y conservación de la fauna que se lleva a cabo aquí. Esta muestra es una manera de inmortalizar el esfuerzo que hace todo el equipo en el desarrollo sostenible que buscamos para la ciudad”.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes