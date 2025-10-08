Masiva presencia de jóvenes en la 1ª Feria del Empleo que se celebra en el distrito Sur

La plaza de la Unidad, en el Sector Sur, acoge hoy la 1ª Feria del Empleo del distrito Sur con la presencia masiva de jóvenes en busca de su primera oportunidad laboral. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, inauguraron a primera hora estas jornadas impulsadas por el Ayuntamiento de Córdoba dentro del programa de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Eracis+ Sur, y numerosas entidades sociales de toda la ciudad. En total, participan 32 empresas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 24 entidades sociales o del tercer sector ofreciendo información, charlas informativas, talleres de empleo y orientación laboral, así como acceso a múltiples recursos formativos y de inserción. Además del Ayuntamiento, la inauguración contó con la presencia de los delegados territoriales de la Junta de Andalucía de Empleo y de Inclusión Social, entre otras autoridades y, sobre todo, con la masiva respuesta de los jóvenes del barrio. "En esta feria hay formación, hay orientación y hay búsqueda activa de empleo", resumió el regidor.

Jóvenes en la inauguración de la 1ª Feria de Empleo del distrito Sur . Plaza de la Unidad / Manuel Murillo

El alcalde admitió la necesidad de que el Ayuntamiento trabaje especialmente "en zonas donde sabemos que es un poco más difícil engancharse al ritmo de crecimiento de la ciudad" como el distrito Sur, uno con las mayores tasas de paro de Córdoba, y recordó iniciativas que el equipo de gobierno ha puesto en marcha en otros barrios desfavorecidos como el centro de formación profesional Duque de Rivas, en Las Palmeras.

Un proyecto global para el distrito

Bellido explicó que esta feria viene de un proceso que arranca con los Eracis, los fondos europeos que a través de la Junta de Andalucía se están invirtiendo en programas sociales, y que entronca con otros proyectos que el gobierno municipal va a poner en marca en estos barrios de la mano de los 12 millones de euros de fondos Edilquivir. De ese montante recibido por el Ayuntamiento la semana pasada, el Imdeec destinará más de un millón de euros a empleabilidad y a formación para el distrito Sur con el objetivo de mejorar las condiciones socioeconómicas de sus vecinos. "Lo que buscamos sobre todo es tratar de que estos chavales, esta gente, tengan más oportunidades. Días como hoy pueden ser importantes para que algunos de ellos lo logre, y cualquier logro de personas que en el día de hoy encuentren un trabajo o encuentren oportunidades de formación, ya será un éxito", aseguró Bellido.

La delegada de Servicios Sociales, por su parte, deseó que la jornada produjera "un impacto para el barrio y para la ciudad" y defendió la apuesta del equipo de gobierno por que los servicios sociales "den un paso más, que no solamente sea asistencial".