El mapa de ruido de Córdoba busca equilibrar «el desarrollo y la calidad de vida»

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, subraya la importancia del mapa de ruido y de su plan de acción, que dará las pautas a seguir en Córdoba en materia acústica en los próximos cinco años. «Este documento busca el equilibrio entre el desarrollo sostenible de la ciudad y la calidad de vida de los cordobeses», indicó el edil del PP después de que este lunes la junta de gobierno local aprobara la cuarta fase del mapa de ruido. El nuevo plan de acción recoge cuatro ejes estratégicos (movilidad; infraestructuras, urbanismo y ordenación del territorio; divulgación, sensibilización y educación; y ocio, actividades y servicios) y 38 medidas para rebajar los ruidos generados en Córdoba por el tráfico rodado y ferroviario, la industria o las actividades humanas y el ocio.

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente recordó la necesidad de que los municipios cuenten con este mapa de ruido desde la aprobación de la correspondiente normativa europea de 2002.

El plan de acción aprobado tendrá ahora una fase de exposición pública y, al tratarse de un documento transversal, se deben coordinar las actividades en varias delegaciones municipales, como Sostenibilidad, Infraestructuras, Urbanismo, Seguridad, Educación, Fiestas y Tradiciones, Recursos Humanos, Hacienda, Contratación y las empresas municipales, como Aucorsa, Sadeco y Vimcorsa. Además, más allá de la administración local, el plan también interpela a otros entes públicos como ADIF o el Ministerio de Fomento, a los que se insta, por ejemplo, a seguir instalando pantallas acústicas para minorar las molestias a los vecinos, o la Junta de Andalucía.

Las medidas del plan de acción no son novedosas, ya que desde que Córdoba cuenta con este instrumento son similares (fomento de la concienciación para el uso del transporte colectivo y la bici, construcción de carriles-bici, renovación de la flota municipal por vehículos eléctricos o el uso de materiales fonoabsorbentes en el asfaltado), pero se establece un horizonte de cumplimiento a corto, medio o largo plazo.