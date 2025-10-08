Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 8 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Mujeres de cine
Diálogo entre el escritor Isaac Rosa y la directora Helena Taberna
Dentro del programa Mujeres de Cine, habrá un diálogo entre el escritor Isaac Rosa y la directora Helena Taberna en torno a la película Nosotros, adaptación al cine del libro de Rosa Feliz final. Tras la charla se proyectará dicha película.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella.
19.00 horas.
Conferencia
‘Los alimentos que cruzaron el mar’
Conferencia Los alimentos que cruzaron el mar, a cargo de la profesora Ana María Priego Lucena.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Acto
Presentación de dos poemarios
Se presenta dos poemarios, Nocturnos bajo el agua, de Luis Ángel Ruiz, Colección de poesía año XXV (20) y Bajo el manto de las palabras, de María Piña, Colección de poesía año XXV (21).
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
19.30 horas.
Córdoba futura
Charla-coloquio ‘Una mirada a los barrios de Córdoba’
Charla-coloquio Una mirada a los barrios de Córdoba: nueva Ciudad Jardín, Puerta de Almodóvar, Valdeolleros, Cuevas de Altázar y Villarrubia, intervienen en el acto: Alfonso M. romero, Antonia Escudero, Carmen Arribas y Juan Manuel León. Entrada libre.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Avda. Ronda de los Tejares, 32.
19.30 horas.
Niños
Sesiones de lectura
El ciclo La hora del cuento, ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo respectivamente, de Pura Mayorgas, Ángela Sánchez y Lúa. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante/ El Higuerón / Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
