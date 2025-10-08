Cofradías
Aún hay libres más de 500 sillas para el Vía Crucis Magno de Córdoba
Este miércoles ha comenzado el montaje de la carrera oficial, donde, sumando los recorridos parciales, se colocarán 7.000 asientos
A tan solo tres días del esperado Magno Vía Crucis Córdoba, Vía Sacra de Occidente, la ciudad comienza a transformarse para acoger uno de los acontecimientos cofrades más relevantes del año. La carrera oficial, enclavada en el entorno de la Mezquita-Catedral, ya empieza a tomar forma con los preparativos logísticos necesarios para garantizar el correcto desarrollo del evento.
Uno de los elementos más destacados es la instalación de las 7.000 sillas en la carrera oficial y alrededores que permitirán a los asistentes presenciar con comodidad el paso de las distintas hermandades participantes. Unas sillas ubicadas en tres zonas, una en la carrera oficial propiamente dicha, por donde pasarán todas las cofradías y otras dos zonas parciales, una en Ronda de Isasa- Santa Teresa Jornet y otra en Campo Santo de los Mártires-Doctor Fleming.
Sillas disponibles
Desde la organización recuerdan que las sillas en la carrera oficial están completamente agotadas, tras una demanda que superó todas las expectativas iniciales. Si bien, hasta la fecha, aún quedan disponibles poco más de 500 sillas para presenciar el paso de las hermandades en los recorridos parciales. Estas localidades, que pueden adquirirse a través del portal oficial de la Agrupación de Cofradías, representan una de las últimas oportunidades para vivir con comodidad este acontecimiento histórico que reunirá a más de 30 bandas y pasos procesionales procedentes de toda la Diócesis. La mayoría de esas sillas se ubican en ronda de Isasa, aunque todavía quedan algunas en Santa Teresa de Jornet y algunas más en Campo Santo de los Mártires.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes