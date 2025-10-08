Aún hay libres más de 500 sillas para el Vía Crucis Magno de Córdoba

A tan solo tres días del esperado Magno Vía Crucis Córdoba, Vía Sacra de Occidente, la ciudad comienza a transformarse para acoger uno de los acontecimientos cofrades más relevantes del año. La carrera oficial, enclavada en el entorno de la Mezquita-Catedral, ya empieza a tomar forma con los preparativos logísticos necesarios para garantizar el correcto desarrollo del evento.

Uno de los elementos más destacados es la instalación de las 7.000 sillas en la carrera oficial y alrededores que permitirán a los asistentes presenciar con comodidad el paso de las distintas hermandades participantes. Unas sillas ubicadas en tres zonas, una en la carrera oficial propiamente dicha, por donde pasarán todas las cofradías y otras dos zonas parciales, una en Ronda de Isasa- Santa Teresa Jornet y otra en Campo Santo de los Mártires-Doctor Fleming.

Sillas disponibles

Desde la organización recuerdan que las sillas en la carrera oficial están completamente agotadas, tras una demanda que superó todas las expectativas iniciales. Si bien, hasta la fecha, aún quedan disponibles poco más de 500 sillas para presenciar el paso de las hermandades en los recorridos parciales. Estas localidades, que pueden adquirirse a través del portal oficial de la Agrupación de Cofradías, representan una de las últimas oportunidades para vivir con comodidad este acontecimiento histórico que reunirá a más de 30 bandas y pasos procesionales procedentes de toda la Diócesis. La mayoría de esas sillas se ubican en ronda de Isasa, aunque todavía quedan algunas en Santa Teresa de Jornet y algunas más en Campo Santo de los Mártires.