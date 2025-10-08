Galardones
La Fundación Magtel convoca la VI edición de sus premios en reconocimiento de las mejores iniciativas sociales
El plazo para presentar los proyectos permanecerá abierto en la web de Fundación Magtel hasta el 12 de enero de 2026
La Fundación Magtel ha abierto la convocatoria de la sexta edición de sus premios, destinados a reconocer las mejores iniciativas en el ámbito social. Con estos galardones, la entidad busca destacar proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad y que aportan valor a través de su carácter innovador o su capacidad transformadora.
Estos premios representan además una oportunidad para que las entidades participantes den a conocer su labor, expliquen su metodología y expongan los motivos por los que sus proyectos merecen ser reconocidos.
La presidenta de la Fundación Magtel, Auxiliadora López Magdaleno, ha señalado que el objetivo es “identificar y respaldar proyectos que generen un impacto social relevante y/o que se distingan por su innovación, a los cuales destinaremos nuestro apoyo económico mediante estos premios”.
Asimismo, ha recordado que la Fundación recibe habitualmente numerosas solicitudes de colaboración y ha resaltado que los premios “son un excelente canal para que las entidades nos muestren qué hacen, cómo lo hacen y por qué consideran que sus iniciativas deben ser reconocidas con uno de los seis galardones que otorgamos”.
Sobre los premios
Las categorías se organizanen: innovación social, tecnológica y medioambiental; inserción sociolaboral y cooperación internacional.
Para la convocatoria 2025 se concederá un total de seis premios, distribuidos en dos distinciones por cada categoría:
- Primer premio: 4.000 euros y una distinción conmemorativa.
- Segundo premio de 1.500 euros, acompañada de una distinción conmemorativa
El plazo para presentar los proyectos aspirantes a galardón permanecerá abierto desde la publicación de la presente convocatoria en la web de Fundación Magtel hasta el 12 de enero de 2026, inclusive.
La presentación de candidaturas se realizará de forma telemática, mediante los formularios habilitados para cada categoría en la página web de la Fundación Magtel (VI Premios Fundación Magtel - Fundación Magtel), donde también se pueden consultar las bases de participación y obtener información detallada sobre los premios.
